社會 社會焦點 保障人權

新加坡男獨攀品田山受困　inReach衛星「一鍵求救」助脫險

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹縣消防局前(6)日晚間接獲台中市消防局通報，品田山斷崖附近發生登山受困事件，一名29歲新加坡籍林姓男子獨自攀登品田山，行經斷崖時因天氣寒冷、路面結冰，意外掉落裝備無法自行脫困。林男啟用隨身攜帶的低軌衛星通訊器 inReach發送求救訊號並回報位置，順利獲救。

▲新籍林男獨攀品田山遇難，所幸成功獲救。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新籍林男獨攀品田山遇難，所幸成功獲救。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防人員獲報後派出5車10人前往支援，並於隔(7)日中午12時35分接觸到林男，發現他四肢有擦傷、體力虛弱但意識清醒。搜救隊架設繩索將林男後撤至新達山屋休息，隔(8)日上午8時30分申請空勤直升機將他吊掛至竹東河濱公園，再由救護車送往新竹北榮醫院接受治療，整個救援過程順利完成。

▲消防局成功救援林男後，申請空勤直升機將他吊掛至市區，並由救護車送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲消防局成功救援林男後，申請空勤直升機將他吊掛至市區，並由救護車送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局指出，林男攜帶的inReach衛星通訊器在手機訊號不佳的高山環境中發揮關鍵作用，「一鍵求救」功能能立即傳送位置與訊息，大幅提升搜救效率。消防局也提醒登山民眾盡量結伴而行，若要獨攀應備「留守人」、「遵守原計畫路線與時間」及「攜帶衛星通訊設備」三項準備，以確保自身安全並提高搜救成功率。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

苗栗郊山2山友摔倒受傷　消防員接力抬下山

苗栗郊山2山友摔倒受傷　消防員接力抬下山

元旦假期苗栗山區不平靜！泰安鄉虎山步道、水雲吊橋為知名登山景點，先後發生2名女性山友摔倒，因為腿部骨折無法行走打119求援，大批救護人員分梯次上山推進，接力搬運下山，耗費數小時完成艱辛任務。

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

4山友困博可爾草原糧食耗盡　黑鷹直升機出動救援

4山友困博可爾草原糧食耗盡　黑鷹直升機出動救援

絕命雪山連傳山難　2山友失溫斷氣

絕命雪山連傳山難　2山友失溫斷氣

即／玉山-0.2度低溫　步道白雪覆蓋畫面曝

即／玉山-0.2度低溫　步道白雪覆蓋畫面曝

