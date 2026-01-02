苗栗山區元旦傳意外！2登山客摔倒受傷　消防員接力抬下山

▲苗栗縣泰安鄉知名的虎山步道、水雲瀑布，元旦分別發生女山友摔倒受傷，消防局人員艱辛完成救人任務。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

元旦假期苗栗山區不平靜！泰安鄉虎山步道、水雲吊橋為知名登山景點，先後發生2名女性山友摔倒，因為腿部骨折無法行走打119求援，大批救護人員分梯次上山推進，接力搬運下山，耗費數小時完成艱辛任務。

消防局指出，元旦下午13時33分接獲報案，指泰安鄉水雲吊橋往大石門瀑布途中，一名女性民眾（李姓、58歲）跟另6名友人登山時不慎滑倒，造成下肢受傷無法自行行走。泰安分隊立即出勤進入山區，下午14時14分接觸患者，評估疑似骨折，隨即由大湖分隊救護車協助後送醫院治療。

就在14時20分許，消防局119接獲報案，一行2人登山客的其中1名女性，在虎山步道8號樁附近左膝蓋受傷無法行走意識清楚。在完成水雲瀑布救護人員，將李姓傷患送醫後，人車迅速整備，接續投入虎山步道救援任務。

消防局說，第五大隊啟動山域救援機制，整合泰安、卓蘭分隊、特種搜救人員，以及泰安義消與山搜義消，採分梯次上山方式推進，在16時48分接觸詹姓女傷患（63歲），發現左大腿疼痛腫脹無法行走，救助人員接力搬運至登山口，晚上21時40由泰安分隊救護車送往苗栗醫院救治。