社會 社會焦點 保障人權

苗栗山區元旦傳意外！2登山客摔倒受傷　消防員接力抬下山

▲苗栗縣泰安鄉知名的虎山步道、水雲瀑布，元旦分別發生女山友摔倒受傷，消防局人員艱辛完成救人任務。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣泰安鄉知名的虎山步道、水雲瀑布，元旦分別發生女山友摔倒受傷，消防局人員艱辛完成救人任務。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

元旦假期苗栗山區不平靜！泰安鄉虎山步道、水雲吊橋為知名登山景點，先後發生2名女性山友摔倒，因為腿部骨折無法行走打119求援，大批救護人員分梯次上山推進，接力搬運下山，耗費數小時完成艱辛任務。

消防局指出，元旦下午13時33分接獲報案，指泰安鄉水雲吊橋往大石門瀑布途中，一名女性民眾（李姓、58歲）跟另6名友人登山時不慎滑倒，造成下肢受傷無法自行行走。泰安分隊立即出勤進入山區，下午14時14分接觸患者，評估疑似骨折，隨即由大湖分隊救護車協助後送醫院治療。

▲苗栗縣泰安鄉知名的虎山步道、水雲瀑布，元旦分別發生女山友摔倒受傷，消防局人員艱辛完成救人任務。（圖／記者楊永盛翻攝）

就在14時20分許，消防局119接獲報案，一行2人登山客的其中1名女性，在虎山步道8號樁附近左膝蓋受傷無法行走意識清楚。在完成水雲瀑布救護人員，將李姓傷患送醫後，人車迅速整備，接續投入虎山步道救援任務。

▲苗栗縣泰安鄉知名的虎山步道、水雲瀑布，元旦分別發生女山友摔倒受傷，消防局人員艱辛完成救人任務。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局說，第五大隊啟動山域救援機制，整合泰安、卓蘭分隊、特種搜救人員，以及泰安義消與山搜義消，採分梯次上山方式推進，在16時48分接觸詹姓女傷患（63歲），發現左大腿疼痛腫脹無法行走，救助人員接力搬運至登山口，晚上21時40由泰安分隊救護車送往苗栗醫院救治。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

新的1年到來，有民眾昨晚不畏嚴寒，特地登上海拔3310公尺、有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖，就為了迎接2026年第一道曙光，從拍下的畫面可見，嘉明湖下雲海湧動，金黃色的太陽在滿天流動的雲彩中緩緩升起，整個世界瞬間變得金光閃閃，充滿希望。

又是ACC惹禍　國1休旅車度估撞緩撞車

又是ACC惹禍　國1休旅車度估撞緩撞車

男看守所內遭舍友性侵！睡一半痛醒

男看守所內遭舍友性侵！睡一半痛醒

即／玉山-0.2度低溫　步道白雪覆蓋畫面曝

即／玉山-0.2度低溫　步道白雪覆蓋畫面曝

苗栗柴刀男隨機攻擊！檢方聲請羈押

苗栗柴刀男隨機攻擊！檢方聲請羈押

