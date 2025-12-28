高雄多元計程車突左轉　害後方女騎士撞上！一度卡保險桿下

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區金鼎路今（28）日中午發生一起交通事故。一名機車騎士在直行過程中，遭轉彎的多元計程車撞擊，騎士瞬間滑入轎車保險桿下方，差幾公分就可能被捲入輪下。現場畫面極其驚險，所幸騎士命大，僅受擦挫傷，目前警方已介入調查肇事責任。

▲陳姓男子駕駛多元計程車在路口左轉，撞上未後方直行的機車騎士，騎士滑入車底險受困。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民區金鼎路與鼎強街口中午11時50分許發生驚悚車禍。現年38歲的陳姓男子駕駛營業自小客車（Uber），當時正沿著金鼎路西向東行駛，在準備左轉鼎強街口時，疑似未注意後方路況，與同向直行的36歲張姓女機車騎士發生強力碰撞。 由於撞擊力道猛烈，張女連人帶車摔倒後，整個人受慣性影響，順勢滑入Uber車頭下方的保險桿位置，差一點點就要被壓進車底。

警消接獲報案後迅速抵達現場，發現張女受困於車頭前方，所幸僅造成手腳擦挫傷。經救護人員初步包紮後送醫檢查無大礙。警方當場實施酒精呼氣測試，陳姓司機與張姓騎士的酒測值皆為零，排除酒駕肇事。

警方初步研判，這起事故的主因為陳姓司機「轉彎車未讓直行車先行」。此舉已違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第6款規定，依法可處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。