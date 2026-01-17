綠初選落幕！　賴清德1/21邀陳其邁、黃偉哲、翁章梁合體交棒

▲總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市、嘉義縣、台南市初選落幕，分別由立委賴瑞隆、蔡易餘、陳亭妃出線，民進黨選對會19日將開會確認初選3縣市提名，並於21日下午召開記者會，由總統兼黨主席賴清德親自宣布。據了解，民進黨將邀請現任縣市長陳其邁、翁章梁、黃偉哲出席，象徵交棒延續綠色執政。不過，是否會北上出席記者會仍要看3位縣市長的行程規劃。

民進黨12至14日進行初選3縣市電話民調作業，首先登場的是「4搶1」的高雄市，與國民黨立委柯志恩對比民調，由賴瑞隆以0.6%差距險勝第二名邱議瑩，成功出線；次日登場的嘉義縣部分，與國民黨立委王育敏對比，則由蔡易餘以26%差距輾壓對手黃榮利；壓軸登場的則是台南「妃憲之爭」，與國民黨立委謝龍介對比，由陳亭妃以2.69%差距勝過對手林俊憲。

民進黨選對會將在19日下午開會確認初選3縣市提名，21日召開中執會正式通過提名，並於中執會後召開提名記者會，由賴清德親自為3位候選人披上競選背帶，黨中央也規劃邀請陳其邁、翁章梁、黃偉哲北上出席見證，象徵交棒延續綠色執政。

不過據了解，雖然黨中央已發出邀約，但縣市長政務繁忙，最後是否會出席記者會仍要看3位縣市長的行程規劃。