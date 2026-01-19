鹿港女警「住進」所長寢室　分局曝情侶真相：仍將研議處分

▲鹿港警分局被基層同仁爆料有女警頻繁進出所長寢室。（圖／翻攝GoogleMap）

記者唐詠絮／彰化報導

差點讓好事變調！近日有彰化縣鹿港分局基層員警在網路社群爆料，指稱有女警「自由出入某所長寢室」，甚至住在裡面，引發同仁困擾與議論。消息一出，不少人質疑管理是否出現漏洞。不過，鹿港分局隨即澄清，兩人其實是交往多年、是一對即將步入禮堂的情侶，但坦承此舉「觀感不佳」，將進行告誡並進一步調查是否懲處。

這起事件起源於臉書社團《靠北police》的一篇匿名貼文。發文者以「大佛縣媽祖分局」暗指彰化縣鹿港分局，質疑為何有女警可以隨意進出所長寢室並住宿，更反問督察單位為何不介入。貼文強調，所長寢室與其他同仁寢室位於同樓層，女警頻繁進出已對基層員警造成相當大的困擾。

貼文底下引發熱烈討論，網友留言五花八門。有人質疑「女警沒有自己的寢室嗎？」也有人調侃「是不是有案件要『深入調查』？」部分留言則擔憂警紀問題，指出類似事件似乎層出不窮；不過，也有網友緩頰表示，若雙方都是未婚，或許只是情侶互動，更有人開玩笑說「會不會是去借廁所而已？」

真相大白 情侶關係且將結婚

面對輿論質疑，鹿港分局迅速出面說明。分局表示，經了解，該名所長與女警確實為男女朋友，兩人已穩定交往多年，不僅見過雙方家長，也即將結婚，因此並無涉及不法行為。不過，分局也坦言，即便兩人為情侶，女警進出主管寢室仍容易引起誤會，確實有損警察機關形象與內部管理觀感。

分局進一步指出，將對該名所長進行口頭告誡，要求嚴禁類似情況再發生，同時也會深入調查事件細節，再決定是否做出相關行政處分。分局強調，警察機關注重風紀與團隊氣氛，雖尊重同仁私人關係，但仍須恪守分際，避免影響工作環境與同仁感受。