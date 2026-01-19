沈政男FB消失、林宸佑遭羈押　蘇一峰嘆：綠色恐怖親眼所見

▲中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）



記者鄺郁庭／綜合報導

時常針砭時事的胸腔科醫師蘇一峰，近日在臉書發文，點名精神科醫師沈政男臉書帳號無預警被封，主帳號與新辦帳號「現在都找不到，從臉書上消失了」，同時也提到追查弊案的記者林宸佑遭到羈押禁見，讓他直呼震驚，並感嘆「綠色恐怖親眼所見」。

蘇一峰在貼文中連用兩個驚嘆符號表示不安，「沈政男醫師的帳號被封了，主帳號和新辦帳號，現在都找不到，從臉書上消失了」，接著又寫下「追弊案的記者被抓走，羈押禁見…」，語氣相當沉重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也對照現況質疑，「賣台讓美國偉大，5000億美金投資美國，送護國神山晶片業去美國，編列預算9000億不知道要買什麼…結果都沒事！」最後以Hashtag寫下「#綠色恐怖親眼所見」。

林宸佑案6人羈押 1人尚未到案

根據《中央社》報導，橋頭地檢署昨天針對1名電視台記者及9名現、退役軍人執行搜索，訊後認定林宸佑與洪姓士官等5名現、退役軍人，涉嫌違反國家安全法等罪嫌重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，法院裁定6人羈押。

檢方進一步說明，本案起因於偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案件，經溯源追查後，發現林宸佑疑涉擔任「在地協力者」或「白手套」，並以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人換取軍事相關資料，再轉交中國人士。

對此，中天電視回應指出，針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。