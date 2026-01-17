2天「連2起吊車倒塌」奪34命！　泰國工程龍頭14標案全喊停

▲工程吊車倒塌壓毀路過車輛，造成兩名駕駛身亡。（圖／達志影像／美聯社）



泰國近日接連發生兩起嚴重施工事故，造成34人喪生。泰國交通部週五下令，由「義大利泰工程公司」（Italian-Thai Development Plc）承包的14項合約工程立即停工15天。此外，其餘由該部監督的大型計畫也須同步停工，接受全面安全檢查。

吊車倒塌釀慘劇 兩天內痛失34條人命

這波大規模停工令源於兩場慘劇，呵叻府（Nakhon Ratchasima）14日發生火車脫軌，導致32名乘客死亡；僅24小時後，在曼谷西南方的龍仔厝府（Samut Sakhon）拉瑪二路（Rama II Road），工程吊車倒塌壓毀路過車輛，造成兩名駕駛身亡。

▲義大利泰工程吊車倒塌造成火車脫軌，導致32名乘客死亡。（圖／路透）



泰國交通部證實，兩起事故均與義大利泰工程計畫中所使用的吊車倒塌有關。交通部副常務次長齊拉朋（Chirapong Theppithuck）指出，停工是為了讓專家進行詳細檢測，確保符合安全標準，若查有違規，將採取法律行動。

代理總理震怒 下令終止兩項工程合約

面對即將於2月8日舉行的國會大選，代理總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）16日重申，政府將終止義大利泰工程涉及事故的兩項計畫合約，包括拉瑪二路的高架公路，以及連接中寮泰的高鐵東北部工程。

「政府認為這已危及民眾生命財產，」阿努廷強調，業者行為已對大眾構成危險，必須以行政命令處置。不過，義大利泰向證交所聲明合約仍有效；分析師則警告，單方面解約恐面臨賠償及憲法爭議。

黑歷史斑斑 義大利泰再陷財務與工安危機

義大利泰工程公司的工安紀錄欠佳。去年3月，曼谷即將完工的國家審計署（SAO）大樓受地震影響倒塌，造成96人死亡，包含總裁普瑞查（Premchai Karnasuta）在內的23人皆被控過失。

除了工程意外，該公司目前正面臨4.46億美元的債務重組。儘管2025年前三季靠出售海外資產獲利，但2020至2024年間，在台灣、印度及緬甸等海外工程已累計虧損130億泰銖，本業收入持續萎縮。

義大利泰表示將對事故負責並提供賠償，但停工令與解約風暴已讓其前景更顯陰霾。