網路買家稱「付款異常」　屏東母女求助警...果然又是詐騙

▲潘姓母女求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉22歲潘姓女子在網路販售商品時，遇到自稱買家的對象聲稱付款異常，並誘導她加入LINE、提供帳戶與個資，甚至要求點擊不明連結操作。她心生疑慮，立即與母親前往派出所求助。內埔警方一聽即判斷為常見的「假買家詐騙」手法，成功攔阻金錢外流，也再次提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙圈套。

內埔警分局內埔所警員林彥丞，日前晚間7點多值班時，遇一對母女走進派出所報稱，疑似遭到詐騙，請警方協助。

經員警了解，這名22歲的潘姓女子說，她在網路上販賣商品，有一買家表示，預付款被物流人員收走了，請潘女向客服人員聯絡。後續她加入對方買家的line，對話中買家詢問她帳號，及詢問帳戶內還有多少錢，並要求她提供個資，後續再傳送一個不明連結，要她依照指示操作。

她覺得納悶，所以才會到派出所查證。警方一聽就知道，這就是假買家詐騙，詐團會說付款程序出問題，然後要求照其指示操作。員警趁機向她簡介各類型詐騙手法，她們母女非常感謝警方幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，假賣家詐騙屢見不鮮，詐團會使用各種話術，就是要您照著指示操作，以利匯出金錢，民眾對於任何來路不明之來電、line訊息，請特別提高警覺性，有疑問請撥打110、165反詐騙專線，或直接到鄰近派出所求證。