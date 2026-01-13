　
社會 社會焦點 保障人權

交出提款卡才能會面...屏東妙齡女「探探」交友驚魂　報警安心了

▲鍾女交友遇騙，內埔警方拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鍾女交友遇騙，內埔警方拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉20多歲鍾姓女子透過交友軟體「探探」認識男子，聊天數日相約見面，卻在會面前突被要求聯絡所謂「經理」，並接獲自稱蕭姓經理來電恐嚇匯款，揚言不從就到她家找人。鍾女心生恐懼求助內埔警方，警方即時識破為假交友詐騙，成功阻止金錢與個資外流。

內埔警分局內埔所警員林彥丞、郭嘉玲日前下午5點多備勤時，遇一女子走進派出所求助，並表示她遭到恐嚇威脅，請求警方幫忙。

經員警查知，20多歲鍾姓女子在交友軟體「探探」上認識了一名男子，聊了幾天相約見面。在之前的聊天過程中，鍾女曾把身分證及提款卡帳號拍給對方看。但到了要見面之前，該男子卻突然表示，因為上頭的人擔心他的人身安全，所以請鍾女跟他們經理聯絡。之後鍾女就接到一位自稱蕭姓經理來電，並要求鍾女匯款，如不聽從，就會去她家找她，鍾女感到害怕，所以才會到派出所報警求助。

警方詢問鍾女是否已將提款卡寄出或匯款？鍾女表示還沒有。警方立即告知，這是典型的假交友詐騙，對方藉由線上聊天騙取個資，比如要查核身分，證明不是警察，之後會約見面、吃飯等，在見面之前再用恐嚇方式要求匯款。警方也趁機向鍾女進行防詐宣導，介紹現行各類型詐騙手法，鍾女聽完宣導後終於放下了心中大石頭，並感謝警方幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，網路交友潛藏巨大風險 ，民眾聊天過程中，請提高警覺，不要洩漏個資或拍攝私密照給對方或進行視訊裸聊等等，避免遭有心人士截圖或錄影後，再用來威脅被害人，並勒索金錢。民眾若遇任何疑問或困難，請立即撥打110、165或直接到鄰近派出所找警察報案。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

枋寮警啟動「護農防竊專案」　警民科技齊力護農

屏東縣為香蕉重要產區，佳冬鄉更是核心產地之一。隨著香蕉進入盛產期、價格看漲，農作物也成為宵小覬覦目標。為防範農產遭竊、守護農民辛勞成果，枋寮警分局啟動「護農防竊專案」，結合警民合作與科技防護，加強產地巡守與通報機制，全力打造安全無虞的農作環境，讓農民安心耕作、產季順利。

營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

屏檢啟動預警中心　守護老弱婦幼

拒檢狂飆屏東警猛追　毒駕男撞車被逮

東港警攜警廣空中連線　揭露愛情詐騙話術

關鍵字：

交友詐騙假經理網路安全警方阻詐屏東

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

