交出提款卡才能會面...屏東妙齡女「探探」交友驚魂　報警安心了

▲鍾女交友遇騙，內埔警方拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉20多歲鍾姓女子透過交友軟體「探探」認識男子，聊天數日相約見面，卻在會面前突被要求聯絡所謂「經理」，並接獲自稱蕭姓經理來電恐嚇匯款，揚言不從就到她家找人。鍾女心生恐懼求助內埔警方，警方即時識破為假交友詐騙，成功阻止金錢與個資外流。

內埔警分局內埔所警員林彥丞、郭嘉玲日前下午5點多備勤時，遇一女子走進派出所求助，並表示她遭到恐嚇威脅，請求警方幫忙。

經員警查知，20多歲鍾姓女子在交友軟體「探探」上認識了一名男子，聊了幾天相約見面。在之前的聊天過程中，鍾女曾把身分證及提款卡帳號拍給對方看。但到了要見面之前，該男子卻突然表示，因為上頭的人擔心他的人身安全，所以請鍾女跟他們經理聯絡。之後鍾女就接到一位自稱蕭姓經理來電，並要求鍾女匯款，如不聽從，就會去她家找她，鍾女感到害怕，所以才會到派出所報警求助。

警方詢問鍾女是否已將提款卡寄出或匯款？鍾女表示還沒有。警方立即告知，這是典型的假交友詐騙，對方藉由線上聊天騙取個資，比如要查核身分，證明不是警察，之後會約見面、吃飯等，在見面之前再用恐嚇方式要求匯款。警方也趁機向鍾女進行防詐宣導，介紹現行各類型詐騙手法，鍾女聽完宣導後終於放下了心中大石頭，並感謝警方幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，網路交友潛藏巨大風險 ，民眾聊天過程中，請提高警覺，不要洩漏個資或拍攝私密照給對方或進行視訊裸聊等等，避免遭有心人士截圖或錄影後，再用來威脅被害人，並勒索金錢。民眾若遇任何疑問或困難，請立即撥打110、165或直接到鄰近派出所找警察報案。