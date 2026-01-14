再3年就退休！台電資深班長「鐵門夾胸亡」　家屬崩潰提質疑

▲台電左營二次變電所意外！巡檢班長「鐵門夾胸口」當場慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

位於高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所，14日上午7時47分發生一起奪命事件！一名台電員工疑似操作鐵門時遭夾住，卡在電動鐵門上慘死。針對家屬質疑電動鐵門夾人非首例，台電回應，近期並未發生電動鐵門防夾裝置異常事故，將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，避免類似憾事再次發生。

初步了解，死者為台電張姓巡檢班長，資歷36年，再3年就能退休。事發當時他正騎機車要進入變電所內上班，他先在門口停車後，走下車去開啟電動鐵門，但因第一次開啟範圍不夠大，他探半身伸手進入內部，疑似誤按鐵門「關閉」按鈕，當場遭鐵門夾住胸口。至於確切死因、詳細事發經過，仍有待進一步調查釐清。

死者張男的太太、兒子接獲噩耗後，悲痛趕到場，兒子也質疑，台電月前就疑似發生類似安全問題，要求全面檢討電動鐵門防夾開關。

對此，台電高雄區處表示，經查，本處轄下各變電所並未發生因電動鐵門防夾裝置異常，致人員遭夾傷或死亡之事故。至於本次事故之事發原因，本處已全力配合相關單位進行調查，將儘速釐清事實。 本處將持續檢視相關設備設置及作業程序，強化人員操作與安全管理措施，避免類似情形再次發生。

台電表示，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。

此外，台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。