「尼斯湖水怪」真相揭開！　專家研究50年坦言：其實是牠

▲有研究水怪超過50年的學者稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）到底存不存在？關於此一謎團已經流傳近1500年，最早是由當地一名傳教士聲稱在游泳時遭水怪襲擊，相關討論歷久不衰，先前還有一間民宿的戶外攝影機，拍攝到一種長頸生物在湖中游泳，經專家分析，數量可能不只一隻，如今有位研究水怪超過50年的學者近日提出全新見解，稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」。

▲有研究水怪超過50年的學者稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」。（圖／達志／美聯社）

根據《紐約郵報》報導，英國皇家地理學會（Royal GeographicalSociety）會員、尼斯湖計畫（Loch Ness Project）創始人夏恩（Adrian Shine）近日表示，尼斯湖水怪其實只是水鳥，「尼斯湖上有著『長頸生物』，而我們通常稱之為『天鵝』」。

▲有研究水怪超過50年的學者稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」。（圖／達志／美聯社）

這位研究尼斯湖水怪長達50年專家還表示，除了天鵝，尼斯湖水怪也有可能是「鸕鶿」（Cormorants）或「秋沙鴨」（Mergansers），除此之外，外界認為的尼斯湖水怪的「駝峰」身體部位，其實只是船尾經過後留下的痕跡。夏恩的說法也獲到芬蘭攝影師維尼奧帕（Tommi Vainionpää）認同，他把自己拍攝、不同張天鵝剪影拼接在一起，成品有著讓外界信服的相似處。

▲有研究水怪超過50年的學者稱特徵為「長頸」的尼斯湖水怪其實只是「天鵝」。（圖／達志／美聯社）

據了解，尼斯湖綿延36公里、深度逾200公尺，儲水量為74.52億立方公尺，過去幾世紀以來都流傳著「尼斯湖水怪」的傳說，關於水怪的現代怪談大約90年前出現後，便成為電影、書籍的重要靈感來源。2023年，尼斯湖中心（Loch Ness Centre）以及一個名為「尼斯湖探險」（Loch Ness Exploration）的民間志願者研究小組，甚至展開一場調查規模最大的「尼斯湖水怪搜索行動」，仍一無所獲。

早在2019年時，科學家就曾深入分析蘇格蘭尼斯湖冰水中DNA，已經排除恐龍這類大型動物存在的可能，並且說，尼斯湖水怪可能只是一尾巨鰻，但對尼斯湖怪迷來說，相信水怪存在的信仰，或許才是無價之寶。

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