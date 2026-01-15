　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首颱「洛鞍」最快下午生成　明起北東降雨機率增

記者周湘芸／台北報導

菲律賓東側的熱帶性低氣壓最快在下午生成今年首颱「洛鞍」，明天至下周日基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨機率增加。下周一起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，北部及東半部降雨範圍更廣，各地明顯降溫。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD01。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員趙竑表示，今天清晨輻射冷卻影響，局部低溫8至10度，白天高溫可回升至20度以上，要留意日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙竑指出，目前台灣附近雲量偏少，台灣海峽及南部逐漸有水氣，另外，菲律賓東側的熱帶性低氣壓最快在今天下午生成今年首颱「洛鞍」，未來朝北轉東北前進，對台灣沒有直接影響，但移動過程中可能導致台灣較潮濕，明天東半部降雨機率就會增加。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天清晨天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，今天清晨最冷出現在新竹關西8.2度，花蓮鳳林、苗栗西湖及嘉義竹崎都不到10度。今晚環境偏東風，各地早晚仍要留意低溫。隨著南邊熱帶系統逐漸往北移動，周末東半部水氣逐漸增加，下周一北方有冷空氣逐漸南下，周二起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，溫度明顯下降。

趙竑指出，今天各地天氣穩定，東南部及南部有零星飄雨，周五至下周日南邊水氣北上，加上東風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，西半部仍是多雲到晴。下周一冷空氣增強，加上南邊低壓系統水氣影響，桃園以北、東半部都有降雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨時間長。

溫度方面，趙竑表示，下周日前各地日夜溫差大，清晨低溫14至15度，白天可回升為20至26度。下周一冷空氣南下，各地溫度一路下降，並持續影響到周四或周五。

另外，他也說，周末西半部及馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

生活熱門新聞

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

更多熱門

相關新聞

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

今年首個颱風「洛鞍」最快明天凌晨到白天生成，直接影響台灣機率低。明天清晨各地仍寒冷，桃竹苗地區有局部10度以下低溫。周五至下周日北部及東半部降雨機率增，下周二又有強烈大陸冷氣團或冷氣團南下，各地再降溫。

準「洛鞍」周末影響北東降雨增　未來一周日夜溫差大

準「洛鞍」周末影響北東降雨增　未來一周日夜溫差大

明天清晨局部低溫探10度以下　下周又有冷氣團

明天清晨局部低溫探10度以下　下周又有冷氣團

入夜再探10度以下「日夜溫差大」　周末2地降雨機率增

入夜再探10度以下「日夜溫差大」　周末2地降雨機率增

明天清晨2地低溫下探9度　周五留意日夜溫差大

明天清晨2地低溫下探9度　周五留意日夜溫差大

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面