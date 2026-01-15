首颱「洛鞍」最快下午生成　明起北東降雨機率增

記者周湘芸／台北報導

菲律賓東側的熱帶性低氣壓最快在下午生成今年首颱「洛鞍」，明天至下周日基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨機率增加。下周一起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，北部及東半部降雨範圍更廣，各地明顯降溫。

▲熱帶性低氣壓TD01。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員趙竑表示，今天清晨輻射冷卻影響，局部低溫8至10度，白天高溫可回升至20度以上，要留意日夜溫差大。

趙竑指出，目前台灣附近雲量偏少，台灣海峽及南部逐漸有水氣，另外，菲律賓東側的熱帶性低氣壓最快在今天下午生成今年首颱「洛鞍」，未來朝北轉東北前進，對台灣沒有直接影響，但移動過程中可能導致台灣較潮濕，明天東半部降雨機率就會增加。

▲今天清晨天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，今天清晨最冷出現在新竹關西8.2度，花蓮鳳林、苗栗西湖及嘉義竹崎都不到10度。今晚環境偏東風，各地早晚仍要留意低溫。隨著南邊熱帶系統逐漸往北移動，周末東半部水氣逐漸增加，下周一北方有冷空氣逐漸南下，周二起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，溫度明顯下降。

趙竑指出，今天各地天氣穩定，東南部及南部有零星飄雨，周五至下周日南邊水氣北上，加上東風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，西半部仍是多雲到晴。下周一冷空氣增強，加上南邊低壓系統水氣影響，桃園以北、東半部都有降雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨時間長。

溫度方面，趙竑表示，下周日前各地日夜溫差大，清晨低溫14至15度，白天可回升為20至26度。下周一冷空氣南下，各地溫度一路下降，並持續影響到周四或周五。

另外，他也說，周末西半部及馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）