洛鞍颱風打轉「北東水氣增」　 下周二波強冷空氣最凍探10度

記者李姿慧／台北報導

今天(16日)水氣增多，東半部有局部短暫雨，西部也出現飄雨，「洛鞍」颱風在菲律賓東方海面打轉，中高層水氣移入，下周一雨區擴大，北部、東部和恆春半島有雨，周二再有冷氣團或強烈冷氣團來襲，預估一路冷到下周五，其中下周四清晨溫度最低，局部低溫可能下探10度上下。

▲「洛鞍」颱風中高層水氣移入，東部降雨機率高，下周一水氣增多雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署資深預報員李孟軒表示，今天開始天氣稍微出現變化，今天到明天清晨水氣增加，迎風面地區東半部有局部短暫雨，西半部出現零星雨勢；氣溫方面，下周一之前白天舒適、早晚涼，下周二將有明顯冷空氣南下，氣溫將會下降。

今年第一號颱風「洛鞍」昨日生成，李孟軒指出，目前颱風位於菲律賓東方海面，未來動向將先偏北，再往東移動，之後朝南，會在海面上打轉，因為距離台灣很遠，對台灣天氣沒有直接影響，不過中高層水氣沿著東風影響，東半部降雨機率高，今明兩天東半部、恆春半島留意有長浪發生。

「洛鞍」預估未來強度將維持輕度颱風等級，下周二後因北方冷空氣南下，較不利颱風發展將減弱。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，李孟軒說明，目前東半側外海有較強對流發展，部分回波移入，東半部有局部短暫雨，西半側有較弱降雨回波造成飄雨，維持到明天清晨；周六白天到周日東邊水氣有增加趨勢，迎風面的基隆北海岸到宜蘭雨勢增加。

下周一水氣更為增多，李孟軒表示，屆時降雨範圍較廣，桃園以北、東半側、恆春半島容易有降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢持續，下周二這些地方也會有明顯降雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，李孟軒說明，下周一之前白天高溫可到20度以上，大致約22到26度，周一東北季風逐漸增強，白天氣溫沒有太大變化，晚上各地氣溫下降，下周二開始天氣明顯變化，有較強冷空氣南下，預估強度為大陸冷氣團到強烈冷氣團之間，台北站氣溫約12到13度。

李孟軒指出，下周二過後各地氣溫下降，尤其北部、東北部降溫明顯，一路影響到下周三，周三白天高溫跟周二相比更低，低溫落在下周四清晨，低溫約11到14度，中部以北近山區低溫落到10度左右，冷空氣影響時間點為下周二到下周五，要等到下周六氣溫才會回升。