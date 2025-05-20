賴就職周年演說未提兩岸　張五岳正面看：秋天前是「重要時期」

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德就職滿一周年，演說之中幾乎未提到兩岸關係。對此，學者張五岳正面看待，認為從此刻到今年的秋天，會是兩岸關係的重要時期，對歷史定位具有關鍵性，將遇到抗日勝利、台灣光復80週年等大議題，「兩岸未必要相向而行，但不要讓關係進一步惡化或決裂，這對和平穩定至關重要。」

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳20日出席「賴政府執政一周年：兩岸關係如何突圍？」研討會，他提到，兩岸關係變化越大、威脅越大、中國政經社會變化越大，對於它的研究、資源投入、互動交流卻越來越少，「當兩岸關係沒有互動，兩岸關係沒有互信，兩岸就北京的角度，完全是美中太平洋『大兩岸』，絕不是台灣海峽的『小兩岸』，所以不管是把美國、把中國大陸當成是威脅也好，朋友也好、親人也好，有一句話是很經典的，『敵人對我們當然會傷害，但只有朋友對我們會出賣』。」

張五岳認為，台北太多人用自己的角度在思考北京怎麼看待我們，很少人從北京、中南海的角度來看待在國家發展、民族復興、中國式現代化、美中大國博弈，以及民族主義高漲架構下，用什麼方式處理台灣問題，最符合北京的階段性需求。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）



張五岳指出，今年看兩岸關係主要從520之後，不用看520之前，「520之後，看對台政策，兩岸關係有沒有發生改變，端看4個結構有沒有發生變化，第一個，美中的高層對話是否管道暢通，目前來看還算暢通，但雙方能不能在台海議題上明確底線避免誤判，這部分還要進一步觀察。」

張五岳說，第二個，美台之間的國家利益能不能維持高度的一致性，最重要的，美台雙方在官方、官員、外交、軍事上，這樣的進一步強化，或者美國「打台灣牌」會不會挑戰到北京一中紅線。

張五岳指出，第三個，兩岸官方完全沒有互信，而且欠缺交流，雙方敵意螺旋不斷上升，會不會「量變變質變」就像「莫非定律」。

張五岳說，第四個，台灣內部朝小野大會不會因為大罷免而發生了結構性變化，相信北京在看台海問題，也是從這四個指標來看，不是只單看賴總統講什麼或不講什麼的問題。

張五岳指出，所以台灣此刻顯然面臨到三個重大問題，第一個，面臨到地緣政治的重大變動，美中之間會展開新型的大國博弈，不管我們喜不喜歡，台灣問題都會被北京視為美中第一條不可逾越的紅線。

▼兩岸關係發展受到美中關係變化影響。（圖／路透）



張五岳說，第二個，美國對盟邦之間的安全、戰略與經貿利益優先次序已經改變，現在的美國至少3年之內不再強調價值同盟、民主人權的問題，而是以經貿利益來掛帥。

張五岳指出，第三個，由於美國無差別性的對等關稅，不管最終結果如何，全世界供應鏈都會發生很大的變化，因此未來要關注「川習會」，未必台灣會被出賣，但是北京必然會提出台灣議題。

張五岳提到，美中之間要關注三個T，第一個T是貿易問題、第二個T是科技問題、第三個T是台灣問題，拜登時期跟川普時期有很大的不同，拜登只對中國打貿易戰、打科技戰，沒有把台灣問題拿來掛鉤，也沒有對台灣打過貿易戰、打過科技戰，「可是現在很清楚的，美國對中打貿易戰、打科技戰，對台灣也一樣打貿易戰、打科技戰，台灣議題在美中博弈當中的角色一定會浮動。」

另外，對於總統賴興德的520演說，張五岳認為，不管從哪個角度來看，兩岸的部分應該是正面看待，「如果連這樣子，我們都把他負面解讀的話，可能不需要。」

張五岳強調，從此刻到今年的秋天，是兩岸關係一個比較重要、值得關注的時期，因為有涉及到外在的美中，內在的台灣內部的朝野，以及包括對兩岸關係，對歷史定位非常具有關鍵性的，包括像抗日跟台灣光復80週年，這幾個都是非常大的議題。

張五岳還說，對於這些大議題，兩岸關係未必要相向而行，但是不要讓關係進一步惡化跟決裂，這對兩岸關係和平穩定的格局不生變至關重要，「所以現在面對政治的分歧，怎樣為和平發展來增添活水，不要為仇恨戰爭對立來添加柴火，就要存好心、說好話、做好事。」