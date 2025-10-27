十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

中共二十屆四中全會與「紀念台灣光復80週年大會」甫在北京落幕，兩岸關係走向受矚。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，明年出爐的「十五五」規劃，將「史無前例」地重視兩岸關係，在此之前的幾個月，將是兩岸推動民間交流與社會交流的機遇期。

國立政治大學國際關係研究中心今（27）日舉行「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，張五岳於會議上分析四中全會之後的中共對台政策與兩岸關係。

對於大陸全國政協主席王滬寧近日在「紀念台灣光復80週年大會」上罕見提到「統一好處」等內容，張五岳認為，顯然北京在涉台議題上做了很多「近乎革命性的變革」。

此外，儘管四中全會會議公報中涉台論述僅有「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」兩句，但是張五岳強調，明年3月大陸全國人大將拍板「十五五」規劃中的兩岸專章，「一定是史無前例的重視，一定是賦予史無前例的比重」。

張五岳指出，十五五規劃時期為2026至2030年，這對中國式現代化、對兩岸關係的推進都是關鍵性的時刻，因此很難想像十五五規劃的兩岸專章部分，不會在反獨、促融促統上，提出一些大陸操之在己且具體的步驟與方法。

從這個角度來看，張五岳表示，很清楚可以感受到北京的對台政策，更多不是只停留在口頭上的宣示，也不只寄望於單邊的立法與作為，而是會利用國際場域、兩岸雙邊，甚至嘗試著落實到台灣內部來，台灣對此需要因應。

張五岳認為，明年台灣有九合一選舉，美國也有期中選舉，因此從現在到明年大陸通過十五五規劃之間，將是兩岸關係推動民間交流、社會交流的機遇期。至於兩岸執政者是否願意運用這個機遇期，就取決於他們的智慧。

不過張五岳提到，北京始終宣稱掌握兩岸關係主導權與主動權，可是在兩岸關係具體的推進當中，如人員互動、社會交流等問題，大陸方面似乎都取決於台灣執政者的態度與因應。因此他拋出問題：北京在未來幾個月當中，能否有新思維與新作為？同時，台灣如何避免敵意螺旋加深？

張五岳最後表示，社會人員各式各樣的接觸與交流，仍然是兩岸關係的機會之窗，不應讓它成為兩岸關係的池魚之殃。

▼「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）