　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

▲▼「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，王信賢、曾偉峰、張登及、張五岳、黃信豪、劉孟俊。（圖／記者陳冠宇攝）

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

中共二十屆四中全會與「紀念台灣光復80週年大會」甫在北京落幕，兩岸關係走向受矚。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，明年出爐的「十五五」規劃，將「史無前例」地重視兩岸關係，在此之前的幾個月，將是兩岸推動民間交流與社會交流的機遇期。

國立政治大學國際關係研究中心今（27）日舉行「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，張五岳於會議上分析四中全會之後的中共對台政策與兩岸關係。

對於大陸全國政協主席王滬寧近日在「紀念台灣光復80週年大會」上罕見提到「統一好處」等內容，張五岳認為，顯然北京在涉台議題上做了很多「近乎革命性的變革」。

此外，儘管四中全會會議公報中涉台論述僅有「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」兩句，但是張五岳強調，明年3月大陸全國人大將拍板「十五五」規劃中的兩岸專章，「一定是史無前例的重視，一定是賦予史無前例的比重」。

張五岳指出，十五五規劃時期為2026至2030年，這對中國式現代化、對兩岸關係的推進都是關鍵性的時刻，因此很難想像十五五規劃的兩岸專章部分，不會在反獨、促融促統上，提出一些大陸操之在己且具體的步驟與方法。

從這個角度來看，張五岳表示，很清楚可以感受到北京的對台政策，更多不是只停留在口頭上的宣示，也不只寄望於單邊的立法與作為，而是會利用國際場域、兩岸雙邊，甚至嘗試著落實到台灣內部來，台灣對此需要因應。

張五岳認為，明年台灣有九合一選舉，美國也有期中選舉，因此從現在到明年大陸通過十五五規劃之間，將是兩岸關係推動民間交流、社會交流的機遇期。至於兩岸執政者是否願意運用這個機遇期，就取決於他們的智慧。

不過張五岳提到，北京始終宣稱掌握兩岸關係主導權與主動權，可是在兩岸關係具體的推進當中，如人員互動、社會交流等問題，大陸方面似乎都取決於台灣執政者的態度與因應。因此他拋出問題：北京在未來幾個月當中，能否有新思維與新作為？同時，台灣如何避免敵意螺旋加深？

張五岳最後表示，社會人員各式各樣的接觸與交流，仍然是兩岸關係的機會之窗，不應讓它成為兩岸關係的池魚之殃。

▼「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，王信賢、曾偉峰、張登及、張五岳、黃信豪、劉孟俊。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓
快訊／八點檔男星酒駕被逮！畫面曝光
快訊／藝人閃兵案今開庭！　傳喚名單一次看
「黑色士兵」參戰　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘
必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔
南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

阿里前CEO張勇購入香港半山豪宅　58.38坪要價2.12億新台幣

陸中紀委一日連敲「三虎」　國家國防科技工業局前副局長也落馬

陸國家統計局：1-9月規模以上工業企業利潤增長3.2％

遊客手卡恐龍嘴失血色發白　博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡　陸媒：都屬中國

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

阿里前CEO張勇購入香港半山豪宅　58.38坪要價2.12億新台幣

陸中紀委一日連敲「三虎」　國家國防科技工業局前副局長也落馬

陸國家統計局：1-9月規模以上工業企業利潤增長3.2％

遊客手卡恐龍嘴失血色發白　博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

陸衛星釋出「太空俯瞰台灣照」！台北、竹科全入鏡　陸媒：都屬中國

全台首家「海底撈個人鍋」選址高雄豪宅區　月租估破20萬

屏東男術後滲血口吐鮮血閃燈求援　內埔警火速送醫救命

京都最新「獨旅友善飯店」將開幕　還有24小時商店、4分鐘到地鐵

翁曉玲提案縮短選前民調冷靜期　綠委批破壞國安：助中國介選？

腦機介面之父再出手！晶片植入讓失明15年婦人重見光明

少了他們3個！EXO回歸12月開見面會　官方證實：張藝興也會加入

「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓

美日擬簽「重要礦物」合作備忘錄　聚焦日本對美5500億美元投資

《影后》楊謹華主題曲出自她！　超狂星二代身份曝光

快訊／周孝安連假酒駕被逮！剛上路就被攔查　酒測畫面曝光

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

大陸熱門新聞

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

港男大生看色情網站亡！螢幕停在鹹濕圖

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

袋裝麵包出現「活蟑螂」！　密封空間竟能存活

13歲離家女孩失聯7天！　結局大逆轉：躲空房間玩手機

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

遊客手卡恐龍嘴失血色發白 博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

統戰APP傳12萬人登記　陸委會：搜不到

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

鄭智化「連滾帶爬」上機　深圳機場道歉

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

更多熱門

相關新聞

陸駐美大使館舉辦「紀念台灣光復座談會」

陸駐美大使館舉辦「紀念台灣光復座談會」

中國大陸駐美國大使館25日舉辦「紀念台灣光復80週年座談會」，大陸駐美大使謝鋒表示，台灣光復是兩岸同胞共同鑄就的偉大勝利，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，不容任何勢力歪曲篡改。

陸封統一女神　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

陸封統一女神　鄭麗文：不傷大雅笑一笑就好

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

關鍵字：

十五五規劃兩岸關係張五岳兩岸交流台灣光復

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面