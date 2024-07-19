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大陸 大陸焦點 特派現場

中共「三中全會」經濟篇幅減少　張五岳：安全成新焦點

▲▼ 第二十屆三中全會、習近平出席閉幕、破除身體不適謠言 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共「三中全會」閉幕。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／台北報導

中共「三中全會」18日閉幕，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，此次的「三中全會」與過去有很大的不同，在經濟的篇幅上是改革開放以後最少的一次，反而「安全」成為了新焦點，若期待會議結束後，大陸的股市、匯市、經濟措施能撥亂反正，那可能要失望了。

張五岳在政大國關中心舉辦的「解析中共二十屆三中全會」座談會上提到，此次三中全會大概是面向最廣的一次，除了經濟議題之外，文化的、外交的、黨建的、依法治國的、環保的、生態的，大概全過程的民主通通放進來了，從北京的角度來看，大概是挑戰相當大的一次三中全會。

張五岳說，歷次改革開放以來的三中全會，大概都會從1978年的改革開放開始來談起，包含第十八屆三中全會也都是一樣的，但這一次跟以前有很大的不一樣，他不談過去改革開放，他都只談這十年來到底面臨什麼問題，就是習近平上台以來，這十年來中國經濟所面臨到的各式各樣問題。

張五岳指出，從十八屆三中全會第一次提出的全面性的深化改革之外，這一次更把中國式的現代化做了非常具體而直接的連結，而且還定了一個時間點，就是2029年基本上要完成改革的目標。

▼淡大兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼淡大兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡紹堅攝）

張五岳說，把會議五千多字的公報具體來看的話，可以看出有幾個關鍵詞跟以前不一樣，第一個，過去三中全會主要談的都是經濟議題，但這次看公報，出現「經濟」兩字大概只有22次，大概是經濟在公報當中次數最少的一次。

張五岳強調，最後，非常重要的就是「安全」兩字，它這一次是用了16次，歷次從來沒有用到這麼多次，所以很清楚的，跟過去有相當大一部分已經不一樣了，「過去在談三中全會、談改革開放，都是以經濟建設為中心，都是強調改革開放、國際格局發展、和平發展，爭取以經濟建設為中心。」

張五岳進一步指出，可是現在，北京總結出一個經驗，國際的格局未必是和平發展的，中國也面臨到百年未有的重大變局，因此三中全會就不再是單純聚焦在經濟議題，「所以如果有人認為三中全會閉幕後，對目前中國民眾大家關注的所謂股市、匯市、經濟措施，各式各樣的指標能起一個明顯的撥亂反正，基本上是要失望了。」

張五岳還說，因為這一次的三中全會，更多的是基於中長期的頂層設計，相當多的面向都不是經濟的問題，而是全面性的治理，甚至是高級安全這些議題。

▼政大國關中心「解析三中全會」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼政大國關中心「三中全會」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

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