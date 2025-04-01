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學者揭中共軍演幕後　綠罷免「抗中牌」、陸配風波引爆北京不滿

解放軍軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）

▲解放軍對台軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德上月推出17條策略，因應中共統戰後，陸方今（1日）起再次於台灣周邊展開軍演。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《ETtoday新聞雲》採訪時分析，從北京立場來看，賴17條確實已逼近紅線，且對於民進黨政府近日對陸配的強硬態度，以及罷免中主打「抗中保台」牌也有不滿，若不採取警告措施對內部也難以交代，而美國總統川普上台後，美中台間政經關係邏輯已完全改變，北京也必須透過升高台海緊張局勢來當作貿易戰的籌碼。

共軍東部戰區今早宣布，位台灣島周邊展開聯合演訓，大陸國台辦隨後發布聲明，表示聯合演訓是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒。但朱鳳蓮也強調，需要指出的是，反制措施針對的是「台獨」分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

張五岳對此表示，要說到賴17條已觸碰北京紅線實是「不至於」，國台辦對賴清德的批判早有，陸官媒《人民日報》第四版昨日也痛批賴清德 「一步比一步險、一招比一招惡」，都是對於賴17條的相關譴責，但細看朱鳳蓮的發言其實還是留有相當大的餘地，「台獨」意味著戰爭，民進黨搞「台獨」意味著把台灣民眾推向兵凶戰危的險境，但北京當局同時也對台灣人民喊話，這只是針對「台獨」分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞，把台獨勢力與一般民眾做出區隔，如果民進黨真的碰到了「紅線」，中國會舉出的是《反分裂國家法》，而非僅是這樣的警告。

張五岳指出，從北京當局的立場出發，賴清德定義中國大陸為「境外敵對勢力」，限縮兩岸交流，以鼓吹戰爭為由驅離陸配，以及在罷免戰中訴求「抗中保台」，種種做法當然會讓中共感受到挑釁，若中共政府沒有作為，也難以向內部有所交代，此外，北京也相當清楚，這次美國總統選舉結果，對於全球地緣政治、氣候變遷等議題會產生非常大衝擊，川普在經貿上強調「關稅萬能論」，不管是對中國課徵高關稅，或對盟邦主張「付費保護論」，都會對全球產生很大影響。

張五岳續指，北京看問題與台北看問題是不一樣的，北京看重的是，美中大國博弈下如何處理台灣問題，美國總統川普日前指中國國家主席習近平在「不久的將來」會訪美，雖然「習川會」僅處於只聞樓梯響階段，不過一旦見面了，中國也必然將升高台海壓力作為討論的籌碼，中共對台的文攻武赫是為了對內交代、對外宣示、對台表明底線，這些施壓作為都是可控的，不會釀成台海危機。

張五岳認為，現在美中之間存在貿易戰、科技戰，台海議題也一定會被北京加以運用，因此台海關係日益緊張是可預期，而北京軍備預算的增長不全然針對台灣而已，他們更看重的是美日方面，「只是台灣地理位置首當其中，我們的國防預算必須得逐年提升，必須審慎來因應。」
 

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