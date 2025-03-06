張五岳：美中台邏輯大變　陸必運用台灣議題

▲大陸「兩會」在北京召開。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「兩會」正在北京舉行中，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳6日表示，今年兩會「政府工作報告」在提到反台獨及外部勢力時，增加了「堅決」兩次，加強了反獨的力道。張五岳還說，川普上任後，美中台邏輯全部改變，台灣議題也一定會被北京加以運用。

張五岳6日上午出席國策研究院研討會，他提到，今年兩會政府工作報告，不管是重大經濟指標，或是涉台問題，只有三個字形容，就是「不意外」，包含GDP、CPI，還有赤字率，都符合了兩會前的預期。

張五岳指出，仔細看李強今年的報告，有兩個關鍵字，其中「消費」提了32次，去年只提了21次；「開放」提了20次，去年只用了13次，「所以北京很清楚，GDP主要靠三塊，出口、投資、消費，唯一可寄望GDP「保5」的，就是要靠消費，從這個角度來看，他們的邏輯是很一貫的。」

▼李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



台灣問題的部分，張五岳認為，目前為止沒有什麼太大的意外，工作報告中涉台的篇幅非常少，大概只有130個字，百分之一都不到，「沙中淘金」意義不大。

張五岳指出，經歷總統賴清德去年520就職，以及今年1月川普的就職，北京在對台政策的表述上沒有任何結構性的改變，今年的130個字，跟去年的120個字，95%都重疊，只增加了兩個不同的。

張五岳說，第一個，以前是反對台獨分裂活動跟外部勢力，今年增加了「堅決」兩字，加強了反獨的力道；第二個，去年只提到「融合發展」，今年提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策」，這代表美中新型的貿易科技戰已經開打了，兩岸之間的經貿也逐步在弱化脫鉤，因此北京必須進一步加強促融促統的工作。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡儀潔攝）



張五岳認為，比起觀察兩會的「政府工作報告」，台灣問題的部分，更重要的是看大陸國家主席習近平下團組時的發言，還有大陸外長王毅，也一定會針對美中關係下的台灣議題發表強烈的看法。

此外，張五岳也提到，現在的美中台三邊關係，跟拜登時期已經完全不一樣了，在拜登時期，美中關係是三個T，第一個T是Trade、第二個T是Technology、第三個T是Taiwan，「我們常看到貿易戰、科技戰，但拜登顯然沒有把台灣問題，跟另外兩個T（貿易、科技）相結合。」

張五岳指出，拜登時期，美台之間基本上不存在Trade的問題，也不存在科技的問題，因此美台之間是維持一個相對穩定的關係，但在川普今年上任後，美中台三邊關係與全球佈局的邏輯整個改變了。

張五岳認為，現在美中之間存在貿易戰、科技戰，台灣議題也一定會被北京加以運用，「未來這樣的變局，對以出口為導向的台灣，是一個全新的格局，我們必須審慎來因應。」