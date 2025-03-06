　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張五岳：美中台邏輯大變　陸必運用台灣議題

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

▲大陸「兩會」在北京召開。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「兩會」正在北京舉行中，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳6日表示，今年兩會「政府工作報告」在提到反台獨及外部勢力時，增加了「堅決」兩次，加強了反獨的力道。張五岳還說，川普上任後，美中台邏輯全部改變，台灣議題也一定會被北京加以運用。

張五岳6日上午出席國策研究院研討會，他提到，今年兩會政府工作報告，不管是重大經濟指標，或是涉台問題，只有三個字形容，就是「不意外」，包含GDP、CPI，還有赤字率，都符合了兩會前的預期。

張五岳指出，仔細看李強今年的報告，有兩個關鍵字，其中「消費」提了32次，去年只提了21次；「開放」提了20次，去年只用了13次，「所以北京很清楚，GDP主要靠三塊，出口、投資、消費，唯一可寄望GDP「保5」的，就是要靠消費，從這個角度來看，他們的邏輯是很一貫的。」

▼李強進行政府工作報告。（圖／路透社）

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

台灣問題的部分，張五岳認為，目前為止沒有什麼太大的意外，工作報告中涉台的篇幅非常少，大概只有130個字，百分之一都不到，「沙中淘金」意義不大。

張五岳指出，經歷總統賴清德去年520就職，以及今年1月川普的就職，北京在對台政策的表述上沒有任何結構性的改變，今年的130個字，跟去年的120個字，95%都重疊，只增加了兩個不同的。

張五岳說，第一個，以前是反對台獨分裂活動跟外部勢力，今年增加了「堅決」兩字，加強了反獨的力道；第二個，去年只提到「融合發展」，今年提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策」，這代表美中新型的貿易科技戰已經開打了，兩岸之間的經貿也逐步在弱化脫鉤，因此北京必須進一步加強促融促統的工作。

▼淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼張五岳。（圖／記者蔡儀潔攝）

張五岳認為，比起觀察兩會的「政府工作報告」，台灣問題的部分，更重要的是看大陸國家主席習近平下團組時的發言，還有大陸外長王毅，也一定會針對美中關係下的台灣議題發表強烈的看法。

此外，張五岳也提到，現在的美中台三邊關係，跟拜登時期已經完全不一樣了，在拜登時期，美中關係是三個T，第一個T是Trade、第二個T是Technology、第三個T是Taiwan，「我們常看到貿易戰、科技戰，但拜登顯然沒有把台灣問題，跟另外兩個T（貿易、科技）相結合。」

張五岳指出，拜登時期，美台之間基本上不存在Trade的問題，也不存在科技的問題，因此美台之間是維持一個相對穩定的關係，但在川普今年上任後，美中台三邊關係與全球佈局的邏輯整個改變了。

張五岳認為，現在美中之間存在貿易戰、科技戰，台灣議題也一定會被北京加以運用，「未來這樣的變局，對以出口為導向的台灣，是一個全新的格局，我們必須審慎來因應。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔
阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米不只賣車！「一次性不銹鋼杯」剛上市賣到斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」

老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒寬容些

打開網購包裹...數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球！

未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起一捏...下秒變形慘了

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現殊為不易

小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天

張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

陸女植入「戒酒晶片」　現在看到酒「像是白開水」

陸最高檢報告寫入懲獨22條　應勇：堅決捍衛國家主權統一領土完整

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

小米不只賣車！「一次性不銹鋼杯」剛上市賣到斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」

老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒寬容些

打開網購包裹...數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球！

未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起一捏...下秒變形慘了

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現殊為不易

小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天

張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

陸女植入「戒酒晶片」　現在看到酒「像是白開水」

陸最高檢報告寫入懲獨22條　應勇：堅決捍衛國家主權統一領土完整

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

砲轟《ESPN》球評是傻子　巴克利：只會談勇士和湖人

傳承50多年「煎炒蛋麵」岡山美食！海量蔥花韭菜粒大火爆炒有夠香

達飛在白宮宣布投資200億做航運建設　是被敲詐？還是逮住機會了

東京池袋聖地定名「Animate大道」　區政府：動漫影響力大幅提升

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

美國中斷情報共享！　俄軍「連2天空襲」烏克蘭至少25死

詹皇比賽中怒嗆「別碰我兒子」　美名嘴：很多NBA球員不理我了

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查了

父討錢養身障兒　法院：對女兒多些寬容

小鵬「飛行汽車」明年量產　但僅一半上天

陸女植入「戒酒晶片」　看酒「像白開水」

試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起「下秒變形」慘了

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

反擊！陸對加拿大菜子油加徵100%關稅

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現不易

更多熱門

相關新聞

台積電赴美投資　產業專家出神招：以拖待變！

台積電赴美投資　產業專家出神招：以拖待變！

台積電日前宣布加碼美國千億美元投資，引發各界關注。有科技產業專家直言，此舉對台灣產業「當然是利空」，而從台積電角度來說則是有得有失，建議台積電「以拖待變」、將對美投資拖過2028年，以維持台灣在「矽盾」的戰略地位。

陸軍費破8兆！邱垂正：對台威脅越來越嚴重

陸軍費破8兆！邱垂正：對台威脅越來越嚴重

陸港澳辦主任夏寶龍會見李家超 盼港加快實現「由治及興」

陸港澳辦主任夏寶龍會見李家超 盼港加快實現「由治及興」

李強報告涉港澳部分　首提深化國際交往合作

李強報告涉港澳部分　首提深化國際交往合作

陸經濟目標出現「左右」二字　分析：為不確定性預留空間

陸經濟目標出現「左右」二字　分析：為不確定性預留空間

關鍵字：

兩會2025兩會李強政府工作報告張五岳

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面