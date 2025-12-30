川普、納坦雅胡會面沒共識　下秒宣布送以色列50架F-15

▲川普與納坦雅胡於佛州正式會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於佛州正式會面。儘管雙方在約旦河西岸（West Bank）議題上坦言並未達成完全共識，但五角大廈隨即宣布，已與波音公司（Boeing）簽下價值86億美元的合約，將為以色列空軍提供全新的F-15戰機。

川普會晤納坦雅胡：約旦河西岸議題仍存分歧

川普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與納坦雅胡進行會談。川普在會後的簡報中透露，他與納坦雅胡在以色列佔領的約旦河西岸議題上「並非完全一致」。不過，這位共和黨領導人並未具體說明雙方的分歧點究竟為何。

針對外界詢問是否擔心約旦河西岸屯墾區居民的暴力行為會破壞和平，或是是否有話要轉達給納坦雅胡，川普僅重申雙方意見並非完全一致，但並未對外透露具體細節。

五角大廈宣布86億美元合約 提供25架新戰機

在兩位領導人會面後，五角大廈於29日宣布，波音公司已獲得一份價值86億美元（約台幣2800億元）的合約，啟動「以色列F-15計畫」。

五角大廈聲明指出，「這項合約涵蓋25架全新F-15IA戰機的設計、整合、設備安裝、測試、生產及交付，供以色列空軍使用。」合約中同時包含另外25架F-15IA戰機的加購期權。此合約屬於美國對以色列的「對外軍事銷售」（Foreign Military Sales），預計工作將在聖路易進行，並於2035年12月31日前完成。

國際壓力與抗議聲浪 華府軍援立場不變

儘管全美各地的支持巴勒斯坦及反戰抗議者，因以色列對加薩（Gaza）的毀滅性攻擊，多次要求華盛頓結束對以色列的軍事支持，但在川普政府與前任拜登（Joe Biden）政府任內，這些要求均未獲滿足。

美國長期以來一直是以色列在中東最親密的盟友，也是其最大的武器供應國。

與此同時，以色列正因約旦河西岸屯墾民攻擊巴勒斯坦人，面臨日益增加的國際壓力。根據聯合國數據，從2023年10月至2025年10月，約旦河西岸有超過千名巴勒斯坦人死亡，多死於安全部隊行動或屯墾民暴力；同期則有57名以色列人在巴勒斯坦攻擊中喪生。

聯合國最高法院去年已裁定以色列的佔領及屯墾屬非法，應予以撤除，但以色列引用《聖經》聯繫與國安疑慮對此表示異議。