國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15人圍上來摸、扒光衣服！25歲人質揭性侵地獄　護士闖浴室侵犯

▲▼ 以色列25歲女子羅米戈南（Romi Gonen）曾受困加薩長達471天。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅米戈南曾受困加薩長達471天淪為人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列25歲女子羅米戈南（Romi Gonen）曾受困加薩長達471天，直到今年1月才獲釋。本周她打破沉默揭露那段宛如地獄般的性侵陰影，不只是躺在醫院病床期間被多人扒光衣服觸碰，後來還被男護士、男攝影師侵犯，深怕因此懷孕、甚至淪為性奴喪命。

每日郵報報導，羅米戈南參加Nova音樂節時遭到哈瑪斯綁架，當時她手臂中彈受傷，被帶往加薩希法醫院。但她宣稱，她在醫院病床上的時候被伸狼爪，當時她的身體極度虛弱，在一旁女子尋找她手臂靜脈的同時，約有15個人同時圍著摸她，扯掉首飾、扒光她的衣服，而她只能全裸躺著，「那種感覺就像靈魂出竅，看著這一切發生」。

後來，羅米戈南被轉移至加薩市一處公寓，由醫師護送，但噩夢卻變本加厲。一名幫她照料傷口的男護士強行闖入浴室侵犯她。在這些事情發生後，羅米戈南被迫替哈瑪斯拍攝宣傳影片；這段影片並未公開發布，但後來被以色列國防軍找到。

據稱，羅米戈南被攝影師穆罕默德（Mohammed）伸狼爪，伸手從背部開始往腰部摸，在她拒絕一次之後，對方每晚拿槍抵著枕頭睡在她身邊。她控訴，除了穆罕默德，另一名20歲男子易卜拉欣（Ibrahim）也侵犯她，「他們會抓著我的腿，然後一直往上摸到大腿」。

最令羅米戈南恐懼的是，就怕在當初槍傷昏迷住院期間「他們對我做了什麼而我根本不知道」。某次她月經沒來，把所有人都嚇壞，對方還拿驗孕棒給她用。

後來哈瑪斯再度要求進行地點轉移，羅米戈南也終於獲得獨自去浴室的機會。但進去才過沒多久，穆罕默德就闖入浴室侵犯她長達半小時。

當時的她瘋狂哭泣，而穆罕默德則在整個過程中像是狂喜一樣，窗外的藍天、白雲、鳥鳴聲與浴室內正在發生的事情形成強烈對比，「這是我一輩子都忘不了的」，且腦海不斷迴盪著即將淪為此人性奴的聲音，對方完事後還持槍威脅若敢說出去就要殺人滅口。

所幸羅米戈南最終在2025年1月19日與其他人質一同獲釋。聯合國與國際特赦組織已證實，哈瑪斯在10月7日襲擊及後續囚禁期間，將性侵作為戰爭武器使用。

▼羅米戈南2025年1月19日與其他人質一同獲釋（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以色列25歲女子羅米戈南（Romi Gonen）曾受困加薩長達471天。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯性侵加薩人質

