15人圍上來摸、扒光衣服！25歲人質揭性侵地獄　護士闖浴室侵犯

▲羅米戈南曾受困加薩長達471天淪為人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列25歲女子羅米戈南（Romi Gonen）曾受困加薩長達471天，直到今年1月才獲釋。本周她打破沉默揭露那段宛如地獄般的性侵陰影，不只是躺在醫院病床期間被多人扒光衣服觸碰，後來還被男護士、男攝影師侵犯，深怕因此懷孕、甚至淪為性奴喪命。

每日郵報報導，羅米戈南參加Nova音樂節時遭到哈瑪斯綁架，當時她手臂中彈受傷，被帶往加薩希法醫院。但她宣稱，她在醫院病床上的時候被伸狼爪，當時她的身體極度虛弱，在一旁女子尋找她手臂靜脈的同時，約有15個人同時圍著摸她，扯掉首飾、扒光她的衣服，而她只能全裸躺著，「那種感覺就像靈魂出竅，看著這一切發生」。

Weaponization of sexual assault was not confined to core Hamas behavior.



Silence of many women themselves and women’s organizations, has been the weaponization of sexual assault in itself.



Romi Gonen’s testimony is chilling. Sexually assaulted by her doctor in Gaza. Ongoing… pic.twitter.com/zeGl4F9iMo — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 29, 2025

後來，羅米戈南被轉移至加薩市一處公寓，由醫師護送，但噩夢卻變本加厲。一名幫她照料傷口的男護士強行闖入浴室侵犯她。在這些事情發生後，羅米戈南被迫替哈瑪斯拍攝宣傳影片；這段影片並未公開發布，但後來被以色列國防軍找到。

據稱，羅米戈南被攝影師穆罕默德（Mohammed）伸狼爪，伸手從背部開始往腰部摸，在她拒絕一次之後，對方每晚拿槍抵著枕頭睡在她身邊。她控訴，除了穆罕默德，另一名20歲男子易卜拉欣（Ibrahim）也侵犯她，「他們會抓著我的腿，然後一直往上摸到大腿」。

最令羅米戈南恐懼的是，就怕在當初槍傷昏迷住院期間「他們對我做了什麼而我根本不知道」。某次她月經沒來，把所有人都嚇壞，對方還拿驗孕棒給她用。

Romi Gonen says she cried nonstop while the Palestinian Hamas terrorist who abused her repeatedly “was having the time of his life.”

She feared she would be kept as a sex slave for the rest of her life.



Romi is home after 471 days in Hamas captivity.



Rape is part of jihadi… pic.twitter.com/LktDHIweLZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 26, 2025

後來哈瑪斯再度要求進行地點轉移，羅米戈南也終於獲得獨自去浴室的機會。但進去才過沒多久，穆罕默德就闖入浴室侵犯她長達半小時。

當時的她瘋狂哭泣，而穆罕默德則在整個過程中像是狂喜一樣，窗外的藍天、白雲、鳥鳴聲與浴室內正在發生的事情形成強烈對比，「這是我一輩子都忘不了的」，且腦海不斷迴盪著即將淪為此人性奴的聲音，對方完事後還持槍威脅若敢說出去就要殺人滅口。

所幸羅米戈南最終在2025年1月19日與其他人質一同獲釋。聯合國與國際特赦組織已證實，哈瑪斯在10月7日襲擊及後續囚禁期間，將性侵作為戰爭武器使用。

▼羅米戈南2025年1月19日與其他人質一同獲釋（圖／達志影像／美聯社）