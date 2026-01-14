　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立春前最強轉運日！心理學解密「節分」開運術：5招讓你斷開爛運狂招福

▲▼日本,轉運,斷捨離,感恩日記,人際,立春。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲節分不只撒豆驅邪，更是心理學上的「全新開始」，想為自己打造煥然一新的好運勢，現在就跟著學。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在日本傳統習俗中，「節分」被視為立春的前一天。在舊曆的概念裡，這天就像是「一年最後的除夕」，具有揮別過去、迎接新春的特殊意義。這天不只是象徵季節的更迭，從心理學角度來看，更是啟動「標竿效應（Fresh Start Effect）」的絕佳時機。這種類似於我們在農曆新年大掃除、換新春聯的心境，能讓我們更有動力重整心情、拋開過往沉重負擔，並充滿朝氣地開啟新起點。

許多人常說「節分會轉運」，這並不全是玄學或迷信。心理學研究證實，透過意識到人生中的「斷點」或「分界線」，能讓人的行為更容易發生正面改變。這就如同台灣人習慣在年初設定新目標一樣，只要善用節分這個心理上的轉捩點，就能有效轉換情緒，甚至完成「蛻變」，遇見全新的自己。

在正式迎來節分、跨入新季節前，不妨參考日本網站《TRILL》提供的以下五個實踐步驟，幫助你在日常生活中輕鬆導入正向能量，為自己辦一場心靈的「開運大掃除」。

準備一：「整理心靈」讓視野與思考更清晰

為什麼現在需要大掃除？ 心理學研究指出，凌亂的空間會導致壓力荷爾蒙「皮質醇」分泌增加。當過多雜物進入視線，大腦會因接收過載資訊而產生無意識疲勞，進而導致判斷力與專注力下降。

節分前的整理並非單純的打掃，透過斷捨離掉不再需要的物品，能產生整理過去執著與留戀的心理作用。每當你做出「這已經不需要了」的決定，就是在鍛鍊自己的決策力，並萌生積極向前的勇氣。

實踐要點：

●從衣櫥開始：從每天都會看到的空間著手，成就感最直接。

▲▼日本,轉運,斷捨離,感恩日記,人際,立春。（圖／取自免費圖庫pexels）

●丟掉「一年內沒用過的東西」：設定明確標準，讓決斷更果斷。

●回憶物品拍照留念：透過數位化保留記憶，能減輕丟棄時的罪惡感。

●別想一次到位：從每天15分鐘的小習慣開始，更容易持之以恆。

整潔的空間能提升工作與家事效率，創造時間餘裕。最重要的是，那種「我能為自己做選擇」的成就感，能大幅提升自我肯定感。

準備二：「感謝日記」科學化提升幸福感

讓我們來製作一本能脫離負面思考的「魔法筆記」吧！積極心理學研究證實，光是「每天寫下值得感謝的事」，幸福感就會顯著提升，且效果可持續半年以上。在一項引用次數超過5,900次的著名研究中，維持寫感謝日記習慣的小組，甚至連健康狀況都獲得了改善。

這在腦科學上也有依據：有意識地表達感謝，會促進大腦分泌「血清素」與「多巴胺」等快樂物質，自然而然地固化正向思考模式。

實踐要點：

●睡前寫下三件事：簡單記錄今天值得感謝的點滴。

▲▼日本,轉運,斷捨離,感恩日記,人際,立春。（圖／取自免費圖庫pexels）

●小事也沒關係：「喝到好喝的咖啡」、「天氣很晴朗」等日常瑣事皆可。

●內容具體化：比起「朋友幫了我」，寫成「某某幫我分擔工作，讓我趕上截稿日」更有感。

●持續是關鍵： 試著在節分前的三週內每天實踐。

透過日記，你能有意識地切斷負面情緒的連鎖反應，訓練自己切換到正向視角。等到了節分那天，你可能已經擁有了自動導航般的積極思考力。

準備三：利用「減法清單」為心靈留白

比起「增加」，學會「減少」更為重要。許多人不愛訂新年目標，理由多半是「訂了也做不到」或「壓力好大」。事實上，研究顯示，戒掉不必要的壞習慣，比增加新目標更能提高幸福感。

現代女性常在工作、家庭與社交中分身乏術，總是被「該做的事」追著跑。如果在這種狀態下再塞進新計畫，反而會造成壓力。在節分前，請試著列出「可以停止去做的事」。

實踐要點：

●挑出純粹出於義務感的事：例如「沒在看的訂閱服務」、「不想去的聚會」。

●檢視社群媒體時間：拿回那些被無意識刷手機偷走的時間。

▲▼日本,轉運,斷捨離,感恩日記,人際,立春。（圖／取自免費圖庫pexels）

●放下完美主義：允許自己抱持「70分主義」，這樣就夠好了。

●停止與他人比較：幸福的標準由你自己定義。

心理學家指出，與其痛苦地追求遠大目標，優先考慮「當下的喜悅」反而能讓動力更持久。當心靈有了餘裕，你才能專注在真正重要的事情上。

準備四：具體想像「理想的模樣」

在設定目標時，請以「想做的事」為核心。以節分為界線開啟新生活，明確化「想成為的樣子」至關重要。但請記得，這不是「應該如何」的義務，而是要基於「如果能變成這樣一定很開心」的期待感。

習慣化研究告訴我們，當計畫具體到「時間到了身體會自動反應」的程度，就不必依賴意志力。想要告別三分鐘熱度，「建立機制」才是關鍵。

實踐要點：

●用五感描繪：想像達成時的心情、看到的風景，甚至是當時的味道。

●拆解成微小行動：想變健康→每天早上7點喝一杯溫開水。

▲▼日本,轉運,斷捨離,感恩日記,人際,立春。（圖／取自免費圖庫pexels）

●設定觸發點：利用「做完某事，就接著做某事」的連結（如：刷完牙就拉筋）。

●寬容對待目標：達成70%就大方稱讚自己，不要追求完美。

透過視覺化想像，大腦會產生「已經達成」的錯覺，進而引導身體朝目標邁進。在節分到來前，先在腦海中勾勒出理想生活的輪廓吧。

準備五：重整人際關係，找回舒適距離

讓我們從消耗能量的關係中「畢業」吧。對成熟女性而言，人際關係的品質直接影響心理健康。在職場、社交圈或老同學中，是否有那些「見完面就覺得心累」或「相處時必須過度小心翼翼」的人？

心理學中，「社交支持」的品質決定了幸福感。重點不在於朋友的「數量」，而在於「質量」。趁著節分，請勇敢選擇只留下那些能讓你心靈感到富足的關係。

實踐要點：

●能量檢測：以「跟這個人見面後，是感到充電還是沒電」為基準。

●勇於保持距離：接受「不需要跟每個人都當好朋友」的事實。

●深耕高品質關係：比起社交應酬，優先經營能交心的對象。

▲▼日本,轉運,斷捨離,感恩日記,人際,立春。（圖／取自免費圖庫pexels）

●練習表達感謝：對真正重要的人，養成親口說謝謝的習慣。

整理人際關係或許比整理房間更需要勇氣，但保護自己的時間與能量，正是愛自己的表現。以節分為藉口，重新構建讓你感到自在的社交距離吧。

節分是「重整自我」的最佳時機

日本傳統習俗中，節分象徵著「驅除厄運、招來福氣」。將這個傳統視為契機，主動調整環境與心境，你就能掌握改寫生活的力量。最重要的不是追求完美，而是「認同現狀，並試著向前邁出一小步」。願你在2026年的節分之後，心情變得更輕盈，以最積極的姿態迎接新的一年！

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

