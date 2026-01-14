美公民在伊朗恐被捕　使館疾呼：現在就離境

記者葉國吏／綜合報導

伊朗近期因經濟困境爆發全國性反政府示威，安全部隊強力鎮壓，引發國際關注。美國虛擬駐伊朗大使館警告當地美國公民有遭逮捕的危險，呼籲儘速離境，並建議做好應急計畫。聯合國與美國總統川普（Donald Trump）也公開對伊朗抗議者表達支持。

▲伊朗示威，德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗動盪升級，美國公民面臨高風險

伊朗國內因嚴重經濟問題爆發大規模抗議，情勢迅速升高，政府加強安全措施，封鎖道路、停擺大眾運輸，甚至封鎖網路。美國虛擬駐伊朗大使館透過官網提醒，當地美國人隨時可能遭盤問或拘留，出示美國護照或與美國有聯繫都可能成為被逮捕的理由，建議立即撤離，並規劃不依賴美國政府的安全離境路線。

美國與伊朗自1980年斷交，不設正式大使館，僅透過線上虛擬大使館向伊朗民眾傳遞資訊。大使館指出，伊朗政府正在限制電話與網路通訊，航空公司也大幅減少或暫停往返航班，部分服務延至明年1月中才恢復。美國公民需預備通訊中斷，考慮以陸路前往鄰近國家避險。

撤離建議與雙重國籍注意事項

美國虛擬大使館再次強調，當地美國人應盡快離開伊朗，並設計無需依賴美國官方的撤離方案。如暫時無法脫身，則應在安全建築內儲備食物、水和藥品，並隨時保持警覺，避免參加任何示威活動，以降低遭逮捕風險。

對於擁有美國和伊朗雙重國籍者，大使館也特別提醒，伊朗政府不承認雙重國籍，只視其為本國公民，離境時須用伊朗護照。無論是持美國護照或與美國有任何聯繫，在目前情勢下都可能被伊朗官方盤問、拘留。

國際關切與美國總統回應

這波抗爭已成為伊朗近三年來最大的內部危機，導火線是經濟衰退，外部壓力也因以色列與美國的空襲而加劇。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）透過發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）發表聲明，對伊朗安全部隊日益嚴重的暴力鎮壓表示震驚，強調人民追求公正和正義的訴求必須獲得重視。

美國總統川普（Donald Trump）則在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，宣布取消與伊朗官員的會談，並向伊朗民眾喊話，強調美方援助即將到達，展現美國政府對抗議者的支持。