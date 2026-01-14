　
大學生「睡到下午5點還沒醒」　爸媽狂確認呼吸！全場懂：給她睡

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女兒回家睡覺傍晚5點，爸媽猶豫該不該叫醒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「是不是只要確定還活著就好？」一名家長透露，讀大學的女兒回家睡覺，竟可睡到傍晚5點還沒醒，讓原PO有些不知所措。文章一出，網友紛紛笑回，「家裡是能睡安穩的地方」、「阿嬤只會在覺得要吃飯的時候叫我起床」、「兒子也差不多5點起床，應該是餓了」。

一名家長在Threads發文求問，大學生放假在家睡覺，是不是只要確定活著就好？因為女兒睡到中午有起來一下，隨後又睡到傍晚5點還沒醒，讓原PO不知到底該不該叫醒孩子？

一票過來人秒懂回應，「等出社會就沒這種生活了，讓她睡吧」、「我放假在家睡快20個小時，家人以為死了，還過來探我的呼吸，發現我活著就把我踹下床」、「大三的我，阿嬤只會在覺得要吃飯的時候叫我起床，因為在家裡睡得安穩又有安全感」、「睡到這麼晚很正常，也是家裡的氛圍好可以讓她睡到這麼晚」、「就讓她睡吧，學期中忙起來可能都睡不到覺的大學生路過，難得家裡是能睡安穩的地方呢」。

家長哭笑不得！孩狂睡=重返娘胎模式

也有家長分享類似經歷，「我女兒也是，天亮入睡、天黑起床」、「我女兒有一次4點多要找食物吃，看向窗外問：怎麼這麼快天黑？她作息亂到傍晚和清晨都分不清」、「我兒子也差不多下午五點起床，應該是餓了」、「大學生真的一放假睡得跟新生兒似的，我都懷疑他不是去唸書，是去住回娘胎裡」、「我女兒才16歲，已經常常冬眠到我不知道她是醒著還是活著？每次問她醒著嗎？她就回答我：還活著」。

睡眠時間超過9小時「死亡風險30%↑」

由於現代人生活壓力大、作息不正常，導致睡眠品質不好，胃腸肝膽科醫師張璨璿在Threads指出，根據研究發現，每晚睡眠少於6小時，死亡風險會增加12%；而若是超過9小時，死亡風險更是飆升到30%。睡太少就像手機持續高溫卻不關機，長期下來會加速老化；而睡太多則像電池壞了，怎麼充電都補不回來。

