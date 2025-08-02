台科大新生包「6款超帥徽章」＋AR動畫　新鮮人驚喜：邊拆邊尖叫

▲台科大新生包首推6款新徽章，引爆新舊生熱議。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台科大近期陸續寄給新生資料袋，由於今年新生包首度提供台科大6個學院的「徽章」與AR動畫，引發熱議。新生在網路上分享「超美麗，拆的時候一直尖叫」，網友直呼「徽章好帥」，舊生則哀怨回應「現在重考來得及嗎」。台科大證實，這是為慶祝創校50周年而提供給大一新生獨享的禮物。

隨著各項考試入學陸續公布，台科大從上周起陸續寄給錄取的高中生與技高生新生資料袋。特別的是，今年台科大的新生包，不僅外觀包裝精美，打開後每個新生都會收到各學院專屬的「徽章」，加上掃描後還有AR動畫，在Threads引發網路上熱議。

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一名台科大新生就在網路上分享收到的新生包，並直呼「超美麗，拆的時候一直尖叫」。類似PO文也引發台科大新舊生與校友熱議，有的舊生說「現在重考來得及嗎」、「台科怎麼變這麼潮」、「太酷了吧」、「好有質感的禮物，學長表示羨慕」、「發瘋，我們這些舊生算什麼？為什麼沒徽章」。有人則透露「上一屆只有一個牛皮紙袋」、「只有筷子」。另外，有家長也稱讚，「兒子的台科大新生包，好精緻！」

▲台科大新生包首推6款新徽章，引爆新舊生熱議。（圖／台科大提供）

台科大教務長陳素芬證實，今年為台科大創校50周年，在校友贊助下，由台科大設計系主任林廷宜帶領設計團隊，花費半年時間完成，是屬於今年1300名大一新生獨享的新生包，6個學院各設計6款全新徽章，徽章是磁鐵，另有AR等動畫，新生包也是資料夾，讓新生可以收藏從入學到畢業的各種證照、獎狀，甚至畢業證書。

陳素芬進一步說明，徽章融合6大學院的特色和台科大校園植物，例如工學院以旅人蕉與齒輪為核心元素，旅人蕉象徵適應環境與結構美學，如同工程技術的靈活應用與精密設計，齒輪寓意學生不斷推動科技進步。而設計學院徽章融合印度紫檀和眼睛的元素，印度紫檀色彩豐富，展現自然的設計美感，眼睛代表設計師敏銳的觀察力和獨特的審美角度，並且詮釋如何將創意理念轉化為視覺作品。

▲台科大慶祝建校50周年的新生包，引爆新舊生熱議。（圖／台科大提供）

陳素芬表示，從新生與家長的驚喜程度來看，新生包的確獲得肯定，以身為台科大人為榮，也讓新生對學校產生向心力。面對舊生希望能收藏，陳素芬表示，由於製作費偏高，是否會開放讓舊生或校友購買，還要再討論。

此外，陳素芬也提醒今年新生，今年在資管系主任查士朝協助下，特別和谷歌合作推出AI相關的線上課程，提醒新生可以進入校方提供的個人信箱，收信後就可以取得修課資格，修完課就可取得證照，最多可拿到9張證照。