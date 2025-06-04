台科大首開技高直升專班　免統測念自動化工程系「限60人」

▲台科大與大安等3所高工合作，首度推出自動化工程專班，也是國內第一個從技高直升科大的專班。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技大學與大安、新竹、台中等國內3所高工合作，首度推出自動化工程專班，也是第一個從技術型高中直升科技大學的專班。台科大指出，這個創新路徑打破傳統考試升學方式，預計招收60名學生，但申請者必須在國中會考取得優異成績（30級分或5A3+以上），且符合高中3年成績優異等條件，為企業培育高階實作人才。

台科大校長顏家鈺今（4日）與大安高工、新竹高工、台中高工等3校校長，一起宣布成立自動化工程專班，今年首度招收60名學生，其中大安高工（控制科）30人、新竹高工（機械科）15人與台中高工（資訊科）15人。大安高工校長楊益强更稱讚這是第一個技高直升科大的專班。

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台科大教務長陳素芬指出，「3+2+2新五專自動化工程專班」提供學生打開升學與就業雙重出口，也讓技職教育走向真正落實「做中學、學中做」以及「理論與實作並重」價值，從高一起，學生便可接觸自動控制、程式設計、機構製作等基礎課程，提早探索興趣。高二、三則會整合台科大的教學資源，包含寒暑期進入實驗室實習、參加營隊與企業參訪，培養問題解決與專題實作能力。

不過，想要進入這個專班門檻不低。陳素芬說明，申請者必須在國中會考取得優異成績（30級分或5A3+以上），並在高中3年中，持續通過成績表現、實作課程、專題成果及師長推薦等評核，展現潛力與穩定的學習投入，通過上述考核後，不用經過學測或統測，就可進入台科大該專班就讀。

陳素芬進一步指出，上述學生無縫銜接至台科大自動化工程系就讀，就可取得學士學位，學生也可修讀80學分完成副學士學位後先就業，或者後續可繼續完成學士學業再工作。

台科大校長顏家鈺表示，科技大學學生與普通大學學生最大差別，在於他們不怕進入職場，因為早就接受過充分的設備訓練與問題導向學習，能了解理論基礎、能操作、能應用，更能解決實際問題，這正是未來企業最渴求的能力。