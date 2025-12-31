日本時隔38年推「反間諜法」！　防外部勢力入侵

▲日本首相高市早苗所領導的自維聯合政府將制定《間諜防治法》。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本執政聯盟「自維聯合政府」正式啟動《間諜防治法》制定程序，防止外國勢力竊取國內情報，然而部分在野黨卻也擔憂，政府此舉可能過度擴張監控權限，呼籲避免草率立法。

高市早苗11月26日在國會答詢時明確宣示，將迅速完成《間諜防治法》相關法案制定，官房長官木原稔隨後也在12月25日的記者會上強調，「防範外國不當干預具有極其重大意義」。

根據《時事通信社》報導，自民黨與日本維新會已在聯合政府協議中載明，將「迅速推動相關法案成立」。然而為維護日本周邊嚴格安全保障環境而建立「間諜防治」體制的同時，如何不違背憲法中言論自由、通訊秘密等權利，也成為外界關注的焦點。

日本政府初步規劃從《外國代理人登記法》著手，預計要求為外國利益進行活動的人士，必須申報資金來源及具體活動內容，藉此讓外國勢力的動向「透明化」。

自民黨曾於1985年提出間諜防治法案，因為當時發生前軍方高層向蘇聯洩漏軍事機密的「宮永事件」。不過該法案因涵蓋範圍過廣、最重可判死刑，且連新聞報導等都可能成為處罰對象，因此在強烈反彈下胎死腹中。

與當年情況不同的是，如今部分在野黨也開始支持相關立法。國民民主黨和參政黨分別向國會提交強化情報活動的法案版本，加上原本持謹慎態度的公明黨退出聯合政府，為法案通過創造更有利條件。

不過立憲民主黨政調會長本庄知史警告，此類法案「存在引發嚴重人權侵害的風險」，呼籲避免草率立法。也有人認為，現行的《特定秘密保護法》和《重要經濟安保資訊保護法》，就足以處罰洩漏重要安保資訊的行為。

面對質疑，木原稔承諾在法案研擬過程中「必須充分考量國民權利，並進行詳細說明」。