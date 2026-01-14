蘋果創意廣告展現iPhone耐刮實力　談判桌秒變「壓力測試現場」

▲蘋果用廣告強打 iPhone 17 螢幕耐用度。（圖／YT@AppleCanada）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（14日）針對新一代手機推出一支風格鮮明的創意廣告，強調 iPhone 17 Pro 螢幕耐刮表現，透過戲劇化場景強化產品印象。

廣告背景設定在一場氣氛緊繃的法律和解談判中，長桌兩端坐著正襟危坐的律師團隊。為了展現己方提出的條件「已經夠合理」，其中一名律師突然將一支 iPhone 17 Pro Max 螢幕朝下放在佈滿細微灰塵的木質桌面上，接著用力向前滑推。

談判桌化身耐刮測試舞台

手機在桌面上滑行將近 15 秒，過程中不斷傳出玻璃與木頭摩擦的聲音，畫面刻意營造出讓人替手機捏把冷汗的效果。手機抵達桌子另一端後，該名律師甚至補推了一下，確保對方「確實收到」。

然而，對方律師似乎並不買單，直接將手機重重拍回桌面，讓 iPhone 原路滑回，形成一來一往的對峙場面。

「放輕鬆，這可是 iPhone 17」

在經歷多次摩擦與撞擊後，畫面切入廣告標語：「放輕鬆，這可是 iPhone 17（Relax, it’s iPhone 17）」，暗示即便在高強度使用情境下，螢幕依然能保持穩定表現。

根據官方在廣告說明中指出，iPhone 17 系列顯示螢幕的抗刮能力，較前一代 iPhone 16 提升達三倍。這項升級主要歸功於全新導入的第二代超瓷晶面板（Ceramic Shield 2），也是本次宣傳的核心賣點。

這支廣告並未著墨於技術規格細節，而是透過具衝突感的情境演出，強化消費者對產品耐用度的直覺印象，展現蘋果一貫擅長的敘事式行銷風格。