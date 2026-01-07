賣情報「害死10名CIA探員」！　美國最惡叛國間諜去世

▲艾姆斯5日在馬里蘭州聯邦監獄過世。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國史上最嚴重情報洩密案主角，中央情報局（CIA）前探員艾姆斯（Aldrich Ames）5日在馬里蘭州聯邦監獄過世，享壽84歲。他向蘇聯提供機密情報近10年，破壞超過100次秘密行動，洩漏西方國家30名間諜的身分，導致至少10名CIA情報人員喪命。

洩密9年「生活奢華」

艾姆斯最初任職於CIA位於維吉尼亞州蘭利（Langley）總部的蘇聯暨東歐部門，並在此時接觸蘇聯國安局（KGB），1985年4月開始成為莫斯科內應。即便他後來調派至羅馬又返回華府，都持續向蘇聯提供機密資訊。

艾姆斯坦承，在長達9年的時間裡，因叛國行為從蘇聯方面收穫大約250萬美元。這筆錢讓他得以過上奢侈生活，儘管年薪不到7萬美元，卻買了捷豹（Jaguar）跑車與54萬美元豪宅，並且經常出國度假。

▼艾姆斯與妻子羅莎里歐。（圖／達志影像／美聯社）

聲稱叛國動機「為了還債」

1994年2月，艾姆斯與妻子一同被捕，夫妻倆未等到開庭審判，就已經承認間諜罪與逃稅罪。不過，艾姆斯接受《華盛頓郵報》採訪時宣稱，促使他叛國的動機是「迫切且持續發生的經濟困境」，希望透過出賣情報解決債務問題。

出庭卻改口

艾姆斯曾坦承對於這種「出於最低劣動機的背信行為」感到「深刻羞愧與內疚」，但在法庭上卻淡化自己行為造成的嚴重後果，宣稱並未「顯著損害」美國利益，也沒有「顯著幫助」莫斯科，甚至形容這些間諜戰對國家安全與利益而言只是「無關緊要的配角戲」，質疑各國建立龐大間諜情報網的價值。

夫妻檔各擔刑責

最終，艾姆斯被指控間諜罪名成立，判處終身監禁且不得假釋，妻子羅莎里歐（Rosario Ames）也因協助與教唆丈夫的間諜行動被判刑期5年多。