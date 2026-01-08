　
社會 社會焦點 保障人權

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

▲▼調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，結業成績前三名學員依序為藍于妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左），全體結業學員舉右手宣誓，並與總統賴清德等官員合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，全體結業學員舉右手宣誓，總統賴清德觀禮。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局今（8日）舉辦調查班第62期結業典禮，為辦案與國安工作增添新的生力軍，總統賴清德親臨致詞，期許結業學員不忘初衷、謹守誓言，依法行政、持續精進專業能力，不辜負民眾期待與信任，更要注意自身健康與安全，代表致謝詞的女學員感性敘述師長教誨充實豐富，更高喊「展抱62，獨一無二」，為即將各奔前程的同學打氣。

調查班第62期原有121人受訓，歷經1年嚴格訓練，共有108人順利結業，包含隨班附訓憲兵2人，男女數各為64人與44人，平均年齡26歲，其中16人擁有碩士學位，專業領域涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕與醫學，更不乏精通英、法、俄、日、韓等各國語言，代表廣招多元背景專才。

法務部調查局調查班第62期結業典禮8日於調查局舉行，總統賴清德、國安會祕書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立共同錫，為結業生加油打氣。會後前三名結業生藍于妙、謝孟軒、趙彥翔接受媒體聯訪。

▲總統賴清德8日出席法務部調查局調查班第62期結業典禮。（圖／記者湯興漢攝）

此外，結業學員多人具備實務工作經歷，有6人通過律師考試，12人通過資訊、電信工程、財稅、土木等高普考，19人通過警察、司法、關務、移民或國家安全局等特考，即使原本工作穩定，仍毅然選擇投入調查局行列，追求更具挑戰性的志業，未來將致力於辦案與國安工作。

▲▼調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，結業成績前三名學員依序為藍于妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左），全體結業學員舉右手宣誓，並與總統賴清德等官員合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，總統賴清德出席並與結業學員合照。（圖／記者黃哲民攝）

結業成績第一名的藍于妙來自南投，畢業於台北大學法律系，現仍攻讀同校法律研究所，她已取得律師資格、曾執業1年，她說其實是考取第59期，但選擇先累積實務經驗與不同視角，她覺得調查局工作更有使命感與認同感，所以勇敢跳脫舒適圈，多學多做，希望對國安工作盡一分力。

▲▼調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，結業成績前三名學員依序為藍于妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左），全體結業學員舉右手宣誓，並與總統賴清德等官員合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，結業成績前三名學員依序為藍于妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左）。（圖／記者黃哲民攝）

結業成績第二名的謝孟軒畢業於中央警察大學刑事警察學系，已在警界服務6年，原任警政署保三總隊偵查佐，主要從事緝毒工作，她表示受訓了解調查局任務的多元性，希望未來多接觸經濟犯罪防制與肅貪工作，成為「多功能」調查官，更期許自己成為允文允武、值得託付的調查官。

畢業於台大政治系的趙彥翔，是調查班第62期結業成績前3名唯一男生，他說就學期間就比較關心國家安全與公共事務，覺得進入調查局，可以把理想轉變為現實，所以專心報考，期間服完替代役，他認為調查班訓練不僅充實本職學能，更培養時間管理、團隊情誼與忠於國家的使命感，期許自己不枉職責、不負所學。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

