盟友不挺？傳沙烏地「拒借領空」阻美軍　向伊朗保證不參戰

▲川普與沙烏地王儲穆罕默德·本·薩勒曼（右1）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，以沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）為首的波斯灣阿拉伯國家，正在遊說川普政府，切勿對伊朗發動軍事攻擊。沙烏地是美國長期盟友，如今私下向德黑蘭保證不會介入美伊衝突。

阿拉伯國家擔心「石油與國內反彈」

伊朗反政府示威持續延燒，人權團體指控當局鎮壓已造成數千人喪生。儘管波斯灣的阿拉伯國家在公開場合保持沉默，但根據這些國家官員說法，沙烏地、阿曼及卡達正在私下告訴白宮，任何推翻德黑蘭政權的企圖，都將衝擊國際石油市場，最終傷害美國經濟。最重要的是，他們擔心此舉在國內引發強烈反彈。

報導指出，阿拉伯國家也擔心，美軍攻擊恐危及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪運輸安全，這條狹窄水道分隔伊朗與其他阿拉伯鄰國，全球約1/5石油運輸經過此地。

▼油輪穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

美國盟友沙烏地「私下保證伊朗」

沙烏地官員透露，他們已向伊朗保證不會捲入潛在衝突，也不會允許盟友美國使用該國領空發動攻擊，試圖與華府保持距離。卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）13日表示，該國一直與各方保持連繫，協助化解美伊分歧。沙烏地駐華府大使館及阿曼則尚未回應。

美國打擊可能性高？川普考慮所有選項

美國總統川普公開聲援伊朗反政府示威，鼓勵抗議人士持續抗爭，並宣稱美國的援助正在路上。他並未明確表示計畫對伊朗採取何種軍事行動，但稱發動攻擊的可能性很大。一名白宮官員回應，總統擁有所有選項來應對伊朗局勢，「總統會聽取各方意見，但最終做出他覺得最棒的決策」。