3國籍航空1/8起調降燃油附加費　長程單趟減少204元

▲國籍航空1月8日起調整台灣出發行程的燃油附加費。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

航空燃油附加費隨國際油價波動，中華航空、長榮航空及星宇航空皆公告，1月8日起調整台灣出發行程的燃油附加費，短程每航段收取17.5美元（約台幣549元），減少2.5美元（約台幣78元）；長程每航段45.5美元（約台幣1428元），減少6.5美元（約台幣204元）。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查。上回調整價格為去年12月7日，短程航線每航段20美元，調升2.5美元；長程線每航段52美元，調升6.5美元。

中油公司1月公告航空燃油平均每桶價格92.69美元，及基準油價每桶40美元。華航、長榮及星宇也公告調降燃油附加費，1月8日起短程航線（包含香港航線）每航段收取17.5美元，減少2.5美元；長程航線每航段45.5美元，減少6.5美元。

根據各航空公告，華航去年1至6月客機燃油成本占營業支出比例25.7%，依最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為168.61美元與36.36美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的73%與52%。

長榮航空去年1至6月客機燃油成本占營業支出比例32.06%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為249.07美元與41.68美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的82%與58%。

星宇航空去年1至6月客機燃油成本占營業支出比例26.65%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為82.81美元與20.65美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的70%與55%。