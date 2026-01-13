　
    • 　
>
社會焦點

為2千元淪車手！扮投資專員3天騙2次　法官判賠5百萬他喊沒錢

▲彰化警方逮捕車手。（示意圖，與本案無關／警方提供）

▲黃男遭投資詐騙500萬元，警方逮捕黃姓面交車手。（示意圖，與本案無關／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團分工精細，一名擔任「車手」的黃姓男子，僅為了2000元報酬，竟配合集團假冒投資專員，持偽造的工作證與收據，3天內2度面交騙走一名被害人高達500萬元積蓄，遭法院依加重詐欺罪判3年2月，面對須賠償500萬元及利息，黃男則稱自己「無力償還」，如今人也因另涉其他案羈押中。

網路假投資誘騙面交取款

根據判決書內容，該詐騙集團在Facebook刊登虛假投資廣告，黃姓被害人於去年7月底看到廣告後，一步步陷入陷阱，先是透過Line與暱稱「李永年」、「陳微安」的詐騙成員聯繫，隨後又被引導下載假的「經豐公司」投資平台App。

黃姓男子加入該詐騙集團成為取款車手，於2024年10月18日及21日，兩度接獲指示，到超商列印出假的工作證以及空白收據，再填上金額、蓋好假印章，製造成看起來正式的公司收款憑證，分別面交騙取現金310萬元、190萬元。得手後，他隨即將鉅款上繳給化名「漏兩滴」的集團收水成員，並收到2000元的車手報酬。

車手坦承卻無力賠償

法院審理，黃男對犯罪事實全部坦承不諱。他也透過媽媽自動繳回了2,000元犯罪所得。然而，在民事賠償部分，當被害人提起訴訟要求返還500萬元損失時，人因另案在關押執行中的黃男僅簡單表示「無力償還」，並未與被害人和解。

法官審理後認為，黃男明知詐騙集團危害社會，仍為貪圖微小利益而加入擔任車手，行為「極不可取」，考量他坦承犯行、繳回報酬，但未與被害人達成和解彌補損害，依「三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪」，判處有期徒刑3年2月。兩張偽造收據及2000元報酬均宣告沒收。

在民事賠償部分，法官認定黃與其他詐騙成員屬共同侵權行為人，應負連帶賠償責任。因此判決他必須給付被害人500萬元全額損害賠償。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

早晚急凍！彰化48小時6長輩命危送醫

大陸冷氣團發威，加上輻射冷卻效應，全台各地早晚氣溫明顯偏低。彰化縣消防局統計，1月11日上午8點至13日上午8點的短短48小時內，有105人因急性不適緊急送醫，其中更有6人到院前已失去呼吸心跳（OHCA），情況危急。醫師呼籲，低溫是心血管的「隱形殺手」，尤其清晨與深夜的致命溫差，長輩與慢性病患者千萬不可輕忽。

國1員林段赫見黑色巨桶　聯結車閃不過撞上

小黃閃野貓翻覆4輪朝天　2人負傷爬出

詐團內鬥！「小辣椒」不是小咖身分曝光

台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　警逮22歲女車手

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

