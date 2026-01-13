為2千元淪車手！扮投資專員3天騙2次　法官判賠5百萬他喊沒錢

▲黃男遭投資詐騙500萬元，警方逮捕黃姓面交車手。（示意圖，與本案無關／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團分工精細，一名擔任「車手」的黃姓男子，僅為了2000元報酬，竟配合集團假冒投資專員，持偽造的工作證與收據，3天內2度面交騙走一名被害人高達500萬元積蓄，遭法院依加重詐欺罪判3年2月，面對須賠償500萬元及利息，黃男則稱自己「無力償還」，如今人也因另涉其他案羈押中。

網路假投資誘騙面交取款

根據判決書內容，該詐騙集團在Facebook刊登虛假投資廣告，黃姓被害人於去年7月底看到廣告後，一步步陷入陷阱，先是透過Line與暱稱「李永年」、「陳微安」的詐騙成員聯繫，隨後又被引導下載假的「經豐公司」投資平台App。

黃姓男子加入該詐騙集團成為取款車手，於2024年10月18日及21日，兩度接獲指示，到超商列印出假的工作證以及空白收據，再填上金額、蓋好假印章，製造成看起來正式的公司收款憑證，分別面交騙取現金310萬元、190萬元。得手後，他隨即將鉅款上繳給化名「漏兩滴」的集團收水成員，並收到2000元的車手報酬。

車手坦承卻無力賠償

法院審理，黃男對犯罪事實全部坦承不諱。他也透過媽媽自動繳回了2,000元犯罪所得。然而，在民事賠償部分，當被害人提起訴訟要求返還500萬元損失時，人因另案在關押執行中的黃男僅簡單表示「無力償還」，並未與被害人和解。



法官審理後認為，黃男明知詐騙集團危害社會，仍為貪圖微小利益而加入擔任車手，行為「極不可取」，考量他坦承犯行、繳回報酬，但未與被害人達成和解彌補損害，依「三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪」，判處有期徒刑3年2月。兩張偽造收據及2000元報酬均宣告沒收。

在民事賠償部分，法官認定黃與其他詐騙成員屬共同侵權行為人，應負連帶賠償責任。因此判決他必須給付被害人500萬元全額損害賠償。