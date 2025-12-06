▲「桃食安心」嘉年華，表揚獲得食安星級評等食品業者。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局6日於桃園區藝文廣場，舉辦「桃食安心、舞動健康嘉年華」暨「街舞競賽」活動，活動現場規劃許多闖關有好康活動，並有各種美食攤，吸引許多民眾參加。市長張善政並頒獎表揚獲得食安星級評等食品業者，同時肯定學校營養午餐的團膳業者，持續和市府攜手嚴格把關，提供美味與高品質免費營養午餐。

衛生局表示，「桃食安心、舞動健康嘉年華」以街舞文化、食安宣導、美食市集為核心，吸引大量家庭與年輕族群一同共襄盛舉。活動設置五大闖關遊戲、食農教育、疫苗施打、廉政宣導等內容，搭配美食市集與人氣攤商票選，提供市民一站式健康體驗。

▲「桃食安心」嘉年華，吸引許多民眾參加。（圖／市府提供）

而今（114）年桃園率先全國推出「餐飲店家食安評價星級評等制度」，以六大透明指標評核業者，包括GHP衛生規範、食材溯源、食品標示、抽驗結果、登錄資料正確性與自主管理狀況。目前已有27家業者獲得5星最高榮耀，另有57家獲得4到4.5星，示範對象包括供應數千人餐點的校園午餐團膳工廠與大型筵席餐廳，全面提升外食安全品質。

此外，7至9月舉辦的「桃園健康Ready購」共吸引1萬1,525人次參與，並新增33家健康飲食地圖店家，目前總數已達134家，提供市民更多健康餐食選擇。