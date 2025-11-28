　
地方 地方焦點

農業金字招牌閃耀！花蓮表揚74位模範農民　見證逆境中創輝煌

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」，由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在極端氣候及連年天災與全球政經局勢不穩的挑戰下，花蓮農業依然展現驚人的韌性與活力。農友們以踏實務農的專業態度以及對土地的深厚情感，讓花蓮農業在逆境中依舊穩健前行、綻放光芒。為向這份堅持與付出致上最高敬意，花蓮縣政府27日在花蓮美侖大飯店舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」，由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎，與農友一同分享榮耀時刻。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年共有74位模範農民接受公開表揚。

縣長徐榛蔚表示，花蓮近年在農業發展上展現強韌能源與亮眼成績，無論是縣府、各級農會、產銷班、家政班、社區組織或在地農友，大家同心協力，讓「花蓮農業金字招牌」持續閃耀。許多農友以專業、熱情與堅持，在全國競賽中屢屢奪金，更在國際比賽獲得金牌肯定，將花蓮的優質農產推到世界舞台。縣府長期投入專業培訓、人才培力及國內外交流補助，讓農民在技術、品牌與視野上持續向上提升，也讓花蓮農業在教育、文化與各領域展現更深厚的實力。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

同時頒發22座感謝獎座給各農業輔導單位。

徐榛蔚指出，花蓮直飛韓國仁川航線開通後，雙邊往返僅需150分鐘，未來縣府除持續強化國際交流，支持農會及農友走出國門，將花蓮的好山好水與優質農產品推向更大的海外市場。除了持續參加東京食品展、新加坡、英國等國際展會外，更將規劃赴韓國進行農業行銷。她提到，花蓮即將於2026年迎來世界俱樂部龍舟錦標賽與國際少年運動會，屆時各國好手齊聚花蓮，讓世界看見台灣，也看見花蓮。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼今年的表彰活動也將多項國際級、國家級與縣級評鑑成果一併呈現。

今年共有 74 位模範農民接受公開表揚。他們分別在稻作、蔬果、茶葉、畜牧、林業、休閒農業等領域皆有卓越表現，更是花蓮農業轉型升級的重要力量。縣府同時頒發 22 座感謝獎座給各農業輔導單位，肯定其在田間第一線提供技術支持、專業指導與資源整合的貢獻，展現花蓮農業公私協力、共同耕耘的成果。

▲▼花蓮縣政府舉辦「114年度花蓮縣模範農民表彰活動」由花蓮縣長徐榛蔚親自頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

值得一提的是，今年的表彰活動也將多項國際級、國家級與縣級評鑑成果一併呈現。包含榮獲 2025 英國美食大賞（Great Taste Awards）三星獎、日本 2025 世界綠茶大賽最高金賞 等國際獎項；以及 臺灣稻米達人選拔金、銀牌、「全國十大神農」、「台灣咖啡分類分級評鑑」等重要國家級獎項。

縣內也有多項地方評鑑表現亮眼，包括花蓮西瓜、花蓮文旦、蜜香紅茶、花蓮精品咖啡、苦茶油評鑑等獎項，皆展現花蓮農產品在產地、品質與品牌力上的高度認同。
 

