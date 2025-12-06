南投縣表揚1370對金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶

▲南投縣金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚活動溫馨登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府統計，今年全縣共有1370對金婚（結婚50年以上）至白金鑽婚（結婚滿70年）之佳偶，為表示尊重和敬賀，並弘揚敬老精神，日前舉辦表揚活動，一同歡慶、分享最幸福感動的時刻，並祝福每位夫婦恩愛逾恆。

縣府於12月3日、4日在九族文化村，舉辦114年度南投縣金婚、鑽石婚、白金鑽婚及各類楷模表揚大會，縣長許淑華3日親自出席，縣議員王秋淑、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長邱美玲、中寮鄉長廖宜賢、魚池鄉民代表會副主席王若嵐、立委馬文君服務處執行長楊樹煌、立委游顥服務處主任袁國盛、縣議員石慶龍服務處助理張志彬都出席觀禮。

縣府社會及勞動局表示，今年該縣結婚滿50年金婚夫婦有967對、結婚滿60年鑽石婚夫妻有361對、結婚滿70年白金鑽婚夫妻有42對，同時特請各鄉(鎮、市)公所舉薦品德高尚、立功立德、為鄰里讚譽之長青楷模、敬老楷模及老人團體績優楷模等代表，頒發楷模獎牌、祝賀獎狀，彰顯典範。

許淑華說，現今社會年輕人越來越晚婚，離婚率亦逐年升高，獲表揚的老夫妻們互相包容、互相扶持走過50年以上歲月，實屬難能可貴，「是百年修來的福份」，也是現在年輕一輩的典範，希望大眾都能學習這些長輩幸福和諧的婚姻之道，讓家庭恩愛甜蜜，社會更幸福和諧。