台南市家庭教育表揚登場！　4校奪特優、22組學生創作脫穎而出

▲台南市舉辦家庭教育表揚大會，4所特優學校與學生得獎者齊聚受表揚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家庭教育中心26日上午在永華市政中心2樓中庭舉行「台南市2025年深耕學校家庭教育學生主題創作暨家庭教育輔導考覈表揚大會」，公開表揚本年度家庭教育輔導考覈特優學校4所，以及學生主題創作徵選的22組特優作品。

市長黃偉哲在活動前特地到場欣賞作品、向學生致意，並由市府副祕書長徐健麟代表頒獎，肯定學校與學生在推動家庭教育上的亮眼成果。

徐健麟表示，家庭教育是孩子一生的根基。此次徵件中，不少學生運用圖文故事、視覺設計等方式呈現家庭互動，以輕鬆、溫暖的角度傳遞家庭教育的價值，讓人看見日常生活裡最細微卻最真實的愛。市府未來將持續投入更多資源，結合學校專業與家長陪伴，共同打造支持性的家庭環境，讓幸福在每一個家庭延續。

教育局長鄭新輝指出，台南市校園裡的家庭教育推動已逐步深化，從課程設計到活動規劃，各校都展現出創意與實作成果，良好的親子互動也成為孩子穩定成長的重要力量。

現場除頒獎外，也同步展出特優學校的輔導成果與學生得獎作品，並安排獲獎者分享創作理念。龍潭國小羅英倫以《我是阿爸的猴囝仔》描繪父子之間逗趣的相處日常，展現家人無條件陪伴的厚度；下營國小林恆樂的作品《當我們老在一起》則聚焦跨世代情感，細緻刻畫陪伴與承諾的延續，獲得現場一致好評。

家庭教育中心主任張冰嫈說明，本次獲獎的學校展現完善的規劃架構與推動模式，而學生透過藝術創作回望家庭關係，更具教育意義。中心未來將持續深化家庭教育紮根，讓每一個孩子都能在充滿支持與愛的環境中成長。