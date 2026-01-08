盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

▲台中市也拍板跟進公立國中小營養午餐免費，家長反應兩極。（圖／中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

全台各縣市政府陸續宣布國中小營養午餐免費政策，今天台中市長盧秀燕也跟進宣布，自115學年度起，全市公立國中小營養午餐將「全面免費」，預計超過21萬名學生受惠。對此，家長反應卻是兩樣情，有人大讚是德政，終於減輕負擔；但也有家長憂心，直言「食安比免費更重要」，擔心餐點品質會因此下降；還有家長直言預算不夠，「會不會科技執法又變多？」

盧秀燕今天在記者會上強調「再窮不能窮教育」，即使市府財政困難，仍將追加25億至30億預算支應，這項福利政策立刻在家長圈引發熱議，一名黃媽媽興奮表示，政策超棒，能大大減輕父母壓力，更向盧秀燕喊話：「媽媽市長，你的孩子餓很久了！」顯示出對這項福利的期待。

然而，另一派家長的反應卻充滿疑慮，一位二寶媽就坦言，過去多年都不做的政策，現在說財政困難也要推，她開玩笑地說：「市府一定會從其他地方籌錢，例如科技執法變多了！」透露出對經費來源的不信任感。

更多家長則將焦點放在「食安問題」，一名王媽媽直言，補助與否是其次，她更在意孩子的用餐安全，「兒子很常吃到沒有熟的東西，食安才是重點！」她認為，孩子一天在校只吃一餐，萬一發生食物中毒，後果不堪設想，希望市府在推動免費政策的同時，務必嚴格把關餐點品質與業者挑選。