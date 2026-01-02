台南人注意！2025測速、科技執法取締件數出爐　雙冠軍都在永康

▲台南2025年固定測速照相桿取締王出爐，永康區高速一街2段與永二街245巷26弄路口全年破萬件。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年全年度固定測速照相桿與道路科技執法取締排行榜出爐，其中「取締王」雙雙落在永康區，根據台南市警交通警察大隊統計，固定測速照相桿取締件數第1名為永康區高速一街2段與永二街245巷26弄路口，全年高達10171件。

科技執法部分第1名則是永康區中正北路與永安路口，取締件數達7609件，顯示永康區已成為南市交通違規熱點。

交警大隊指出，2025年固定測速照相桿取締件數前3名依序為：第1名永康區高速一街2段與永二街245巷26弄路口（10171件）；第2名新市區台1線317.7公里處（5787件）；第3名安南區公學路6段418號前（5269件）。

此外，第4名至第10名依序為：玉井區台84線40.38公里處、安南區安吉路3段近安順庄大道、安南區安明路近北汕尾路口、東山區165線18.82公里處、南區永成路2段369號往南70公尺處、柳營區長榮路4段近2.8公里處、麻豆區市道173線紀安國小前。

在科技執法方面，2025年取締件數前3名分別為：第1名永康區中正北路與永安路口（7609件）；第2名仁德區文德路與中山路口（6122件）；第3名仁德區中山路與中正路3段路口（6094件）。

▲科技執法取締第1名同樣落在永康區，中正北路與永安路口成為違規熱點。

科技執法第4名至第10名依序為：永康區復興路與高速一街2段路口、南區大成路與國民路口、北區中華北路與觀海橋路口、新市區台19甲線與西拉雅大道、東區林森路與崇善路口、永康區復興路與高速二街路口、南區西門路與健康路口。

台南市交警大隊提醒，這些路段多為車流量大、事故風險高的重點區域，設置測速照相與科技執法，目的在於降低事故發生率，而非單純以取締開單為目的。警方呼籲用路人行經相關路段時，務必遵守速限與交通法規，不僅保障自身與他人安全，也避免荷包「失血」。