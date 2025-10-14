彰化科技執法9個月開7.7萬張！國庫進帳8600萬　榜首路段曝光

▲埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口科技執法榮登榜首。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局公布今(2025)年1至9月科技執法統計，全縣56處執法點在9個月內開出7萬7,697件罰單，為國庫進帳超過8,600萬元。平均下來，每天有近288位駕駛收到罰單，其中「超速」 更以超過4萬件的數量，佔總數52%，成為違規最大宗。其中以埔心鄉路口以5,870件罰單登頂，被用路人封為「彰化罰單王」。

根據警方統計，前三季科技執法取締件數最高的前十個路口，罰單量均突破2,000件。其中，「冠軍」寶座落在埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段路口，總共開出5,870件，相當於每天開出近22張罰單，驚人數量讓它成為用路人熱議的焦點。

▲社頭鄉縣141線與崙饒路口。

縣警局交通隊分析，該路段之所以「榮登榜首」，主要與道路設計筆直有關，駕駛人容易在不自覺中踩深油門超速。警方特別呼籲，行經此路段的用路人務必放慢車速，仔細看清速限標誌，以免荷包失血。

其餘上榜的熱點還包括：社頭鄉縣141線與崙饒路口(4,367件)、彰化市新平路與環河街口(4,113件)等，顯示科技執法已遍布彰化縣多個交通要道。其中以超速40,119件佔違規大宗逾五成，闖紅燈 、未依標線及不遵守道路交通標線指示等緊追在後。值得注意的是，取締「車輛不禮讓行人」的比例僅佔0.01%，相對偏低。

儘管罰單數量驚人，但科技執法也帶來顯著的交通安全成效。縣警局統計，在今年1至9月期間，全縣56處科技執法地點交通事故，大幅減少了73件，降幅達20.74%。

▲彰化市新平路與環河街口。

彰化縣警察局強調，設置科技執法的目的並非以開罰為首要，而是為了防制交通事故的發生。透過科技設備的持續監控，促使用路人普遍養成守法習慣，最終目標是提升整體的用路安全，保障每一位駕駛人與行人的權利。