社會 社會焦點 保障人權

汽機車闖河濱！新北高灘處新增5處科技執法點　 明年2/20起開罰

▲▼新北市政府高灘地工程管理處，於5處河濱公園增設科技執法點 。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北市政府高灘地工程管理處，分別於5處河濱公園增設科技執法點 。（圖／新北市高灘處提供）

記者潘鳳威／新北報導

新北市政府高灘地工程管理處(高灘處)為維護市民的河濱遊憩安全與品質，持續加強河濱公園的車輛管制措施。至今已設置22處科技執法點，今年再增設5處科技執法設備並展開3個月宣導期，將於2026年2月20日正式啟用，全力遏止汽機車違規闖入，保障市民河濱遊憩安全。

▲▼新北市政府高灘地工程管理處，於5處河濱公園增設科技執法點 。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處處長黃裕斌表示，新北河濱公園是市民休憩的重要場域，經不斷滾動式檢討，於違規車輛常出沒節點再增設車牌辨識系統，以遏止違規車輛進入，保障民眾用路安全。

今年再增設5處科技執法點，分別位於新店區親情河濱人行步道、蘆洲區蘆堤2號陸橋、三重區忠孝碼頭自行車道、中和區遠雄左岸陸橋、土城區人工濕地自行車道，並取消2座車阻，方便民眾進出，以遏止違規車輛駛於園區。

▲▼新北市政府高灘地工程管理處，於5處河濱公園增設科技執法點 。（圖／新北市高灘處提供）

為提供安全的遊憩場域，經高灘處與警察局交通大隊相互配合，至今年1月至9月共開出3225件違規罰單，均依道交條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。

黃裕斌強調，園區為民眾重要的休憩活動場所，且以自行車及行人為主，為維護民眾安全，新北市河濱公園目前已公告禁止微型電動二輪車進入，自2026年1月1日起，科技執法除取締違規汽機外，微電動二輪車違規將一併取締，均依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰新臺幣300元至1200元，再次呼籲民眾務必遵守園區進出通行之管理規定，勿心存僥倖，否則傷了荷包得不償失。

▲▼新北市政府高灘地工程管理處，於5處河濱公園增設科技執法點 。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼新北市政府高灘地工程管理處，於5處河濱公園增設科技執法點 。（圖／新北市高灘處提供）

12/01 全台詐欺最新數據

新北河濱科技執法車輛管制違規罰單微電動車

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

