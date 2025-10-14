台中十大科技執法開罰熱點　日拍140張「最會賺路口」曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市68處路口設有科技執法，警方統計今年1月至9月取締成效，第一名是西屯區市政路、環中路口，不依標誌、標線、號誌指示行駛以及闖紅燈等共有37945張，平均1天140張，每張至少開罰600元，另外，前十大易肇事路口以西屯區台灣大道、文心路口的52件最多，肇因是未保持安全距離。

▲▼台中全市有68處路口設有科技執法，呼籲車主守法開車。（圖／警方提供）

交通大隊公布十大科技執法測速桿，分別是西屯區市政路與環中路口（37945件）、北區中清路與五權路口（11956件）、神岡區中山路與大富路口（11194件）、北屯區環中東路與太原路口（6299件）、神岡區中山路與大洲路口（6204件）、東勢區豐勢路與東關路7段口（5855件）、太平區市民大道與環中東路口（4261件）、北屯區中清路與文心路口（3935件）、東區建成路與振興路口（3844件）、西屯區中清聯絡道與環中路口（3629件）。

警方表示，依違反道路交通管理處罰條例第48條第2款規定，不依標誌、標線、號誌指示行駛，處汽車駕駛人600元以上、1800元以下罰鍰。

另外， 今年1到9月十大易肇事路口及件數，分別是西屯區台灣大道與文心路口67件、西屯區市政路與環中路口59件、南屯區環中路與五權西路口48件、西屯區台灣大道與惠中路口47件、北屯區文心路與崇德路口46件、北屯區環中東路與太原路口41件、北屯區崇德路與環中路口40件、西屯區福科路與環中路口38件、北屯區松竹路與環中東路口38件、西屯區環中路與西屯路口37件，肇因幾乎都是未保持安全距離。