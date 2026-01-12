　
社會 社會焦點 保障人權

彰化木材廠起火內幕曝！男偷百萬元童子錫燈再縱火　判3年2月

▲彰化福興鄉一間木材工藝廠凌晨發生火警。（圖／ETtoday資料照，消防提供）

▲彰化福興鄉一間木材藝廠凌晨發生火警。（資料圖／消防提供，以下同

記者唐詠絮／彰化報導

福興鄉一間木材廠2024年發生火警，經消防局鑑識發現並非意外，而是一起縝密的報復性縱火竊盜案。陳姓男子網購偽造車牌，凌晨翻牆潛入，竊取百萬元「童子錫燈」典當，點火意圖燒毀廠房。法院近日審結，依踰越牆垣竊盜、行使偽造特種文書及放火未遂等三罪，合計判處3年2月徒刑，犯罪所得全數沒收。

預謀犯案竊後縱火

判決指出，陳男為本案預謀多時。他在案發前一週，先從網路購物網站購得兩面偽造車牌。去年9月30日凌晨2時許，駕車至福興鄉目標工廠外，換上偽造車牌後翻牆潛入。

▲彰化福興鄉一間木材工藝廠凌晨發生火警。（圖／ETtoday資料照，消防提供）

陳男在廠內竊得一對高價的「童子錫燈」後，竟於工廠西南側泡茶間點燃明火。得手後，他將贓物搬至牆外，隨即駕車離去。陳男離開後「不到兩分鐘」，工廠便竄出熊熊火光與濃煙，火勢迅速延燒，波及廠內物品及鄰宅外牆。所幸附近居民及時發現並通報消防隊，迅速撲滅火勢，未釀成更大災害。當天，陳男便將竊得的錫燈帶至高雄一間當鋪，典當得款100萬元（實拿97.5萬元）。

被告否認縱火

審理過程中，陳男僅坦承竊盜與使用偽造車牌，堅決否認縱火。在偵訊時供稱，因對方家人曾帶他爸爸賭博致輸錢輕輕生，且不斷散播不利爸爸的言論，故心生不滿欲報復。另稱為改善家計而竊取錫燈，變賣得款97萬5千元，否認有放火理由。其辯護律師亦主張，消防鑑定報告僅稱「無法排除人為縱火可能性」，屬消極證據，且未檢出易燃液體，監視器也未拍到直接縱火畫面，證據不足。

▲彰化福興鄉一間木材工藝廠凌晨發生火警。（圖／ETtoday資料照，消防提供）

然而，合議庭綜合事證後，認定陳男放火犯行明確。監視器畫面顯示，案發前後僅陳男一人進出工廠，且其駕車離去後兩分鐘內，工廠即冒出火光，時序高度吻合。消防局鑑定報告已詳細排除電線走火、菸蒂、祭拜、烹煮等所有常見意外起火原因，明確指向「人為使用明火引燃」的可能性。

陳男除竊盜圖利，更因個人恩怨罔顧公共安全縱火，主觀惡性重大，且犯後未賠償被害人，依踰越牆垣竊盜罪判處有期徒刑1年2月，使用偽造車牌依行使偽造特種文書罪處拘役50日，得易科罰金。放火燒燬建築物未遂罪處有期徒刑2年。沒收犯罪所得「童子錫燈」一對及偽造車牌。全案仍可上訴。

▲彰化福興鄉一間木材工藝廠凌晨發生火警。（圖／ETtoday資料照，消防提供）

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鹿港狂風吹出「菜籃飄移神技」　滑行50米還閃車

鹿港狂風吹出「菜籃飄移神技」　滑行50米還閃車

彰化鹿港近日不只天氣冷，風勢更強！有民眾直擊，1個「孤單」的塑膠菜籃竟被強風吹上大馬路，上演長達50公尺的飄移記，還精準閃過一台正在倒車的休旅車，過程全被監視器拍下，網友紛紛幽默喊話「不棄養、不放生，請家長帶回！」提醒車主可得把貨物綁牢，否則不僅可能造成危險，最高還會吃上罰單。

泰國11座加油站遭「連環炸彈攻擊」！

泰國11座加油站遭「連環炸彈攻擊」！

娃娃車卡平交道　路人驚險解救嬤孫

娃娃車卡平交道　路人驚險解救嬤孫

尪劈腿還生子　1關鍵助元配逆轉獲賠

尪劈腿還生子　1關鍵助元配逆轉獲賠

彰化「龍虎神壇」爆紅　43年老建築開箱

彰化「龍虎神壇」爆紅　43年老建築開箱

