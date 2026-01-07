　
地方 地方焦點

「買年貨來桃園」系列活動1/9日開跑　復古偉士牌機車等大獎公開抽

▲「買年貨來桃園」系列活動1/9日開跑

▲「買年貨來桃園」系列活動1/9日開跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政7日於市政會議前宣傳「『買年貨來桃園』桃園新春系列活動」表示，今（115）年桃園新春活動將從舊城區暖身起跑，串聯公有市場、老街區、商圈及各區特色產業，透過系列行銷與主題活動，讓店家在年節檔期，端出最具代表性的商品與伴手禮，邀請市民把握年前時機，一次買齊年貨、伴手禮與節慶用品。

張善政指出，新春首波活動由「舊城新浪漫．老城新春篇」率先登場，自1月9日至23日推出為期兩週的暖身行銷活動。民眾於舊城區特約店家消費滿300元，即可獲得抽獎券（單筆消費最多5張）並投入設於景福宮或活動現場的抽獎箱，市府將於1月24日及25日每日下午4時30分公開抽獎，將送出復古偉士牌機車、最新iPhone 17 Pro等獎項，希望藉此帶動舊城商圈消費動能，吸引民眾一窺舊城再生的新風貌。

▲「買年貨來桃園」系列活動1/9日開跑

▲沉浸式復古新春市集。（圖／市府提供）

又，本次主活動將於1月24日至25日在文昌公園舉行，以「懷舊風華」為主題，打造沉浸式復古新春市集，結合景福宮周邊及舊城區深厚的歷史文化底蘊，透過節慶活動讓市民重新認識老城、看見再生後的浪漫。

活動規劃旗袍主題體驗、復古迪斯可舞廳風格舞臺及超過50攤特色市集，並設置氣墊遊樂園、YOYO家族帶動跳、魔術秀等親子節目，打造適合全年齡參與的新春遊樂場；現場亦提供旗袍租借服務，邀請民眾以復古裝扮走進舊城，體驗別具風格的新春年味。

除舊城活動外，2月4日至22日將於全市16處公有市場推出「馬上有福」系列活動，自南門市場起跑，規劃市場妝點、年貨福袋、優惠活動及打卡好禮，並同步發送超過6萬個桃園專屬馬年紅包袋；重頭戲「2026桃園年貨大街」則將於2月6日至15日，分別在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場盛大登場。市府將攜手桃園市伴手禮協會及觀光商圈發展協會，在桃園南北兩大核心地帶，集結超過140攤在地桃金好店、桃金好禮、觀光工廠及優質攤商，並規劃揮毫春聯、滿額扭蛋及假日福袋抽獎等活動，讓國人來桃園便能一次購足、滿載而歸，歡喜迎新年。

經濟發展局指出，115年新春系列活動亦展現市府推動「舊城改造」的階段成果。近年市府除改善街區環境外，也持續輔導青年創業及特色店家進駐，包括「十三個手感烘焙坊」、「神明神明雞蛋糕」、「沐雪冰城」及「炭秀」等品牌，並協助近百年老店「林照相館」轉型，透過故事牆與暗房體驗延續老城文化。未來市府將持續推動商圈輔導與招商，活化舊城經濟，為桃園舊城區注入新的商業動能與文化生命力。

桃園市長張善政7日於市政會議表示，市府自去（114）年12月起試辦「機關學校市場」隨袋徵收，並於今（115）年1月1日正式實施，對象包含政府機關、高中職以下學校及公有市場。其中，試行的一個月期間，每日垃圾減量逾33公噸、減量幅度近26%，相當於減少四分之一垃圾量。

