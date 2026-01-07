桃園男大生期末考昏迷「心因性猝死」放棄治療　同學心情沉重

▲桃園驚傳男大生課堂上昏迷，送醫不治。（示意圖／123RF）



記者沈繼昌、許力方／桃園報導

冷氣團連環急凍，中央氣象署持續發布低溫特報，桃園某大學傳出一起校園猝死悲劇，21歲林姓大學生5日在期末考期間於教室突然昏迷，經現場CPR、送醫搶救仍不幸身亡，法醫相驗確認為心因性猝死。當事系所發布聲明，經急救無效後，家屬放棄急救，讓同學十分不捨地說「心情好沉重」。

事發於5日，桃園消防上午10時31分接獲通報，稱桃園某大學一名林姓大學生於課堂上突然昏迷，倒在教室，經校護評估，救護人員抵達前已經沒有意識、呼吸，緊急先施予CPR，之後由救護人員接手，並送往中壢天晟醫院急救，但仍宣告不治。

家屬透露，林姓男大生平日並無疾病，檢警6日下午會同法醫相驗，初步驗出為心因性猝死，至於死亡原因與低溫是否有關仍待進一步調查釐清。

同校的學生則收到校方提醒，適逢期末考周，又遇寒流，同學壓力巨大，一名學生昏倒在課堂上，到院前失去呼吸心跳，經學校緊急救治，並協助救護人員送醫，CPR及AED電擊等治療。

系所通知中提到，林姓學生在醫院急救無效後，父母同意於當日中午放棄急救，「對於一個年輕OO人的殞落，我們感到十分心痛與不捨。」隔壁班同學看了不勝唏噓發文，直呼心情好沉重。