北車再傳隨機攻擊！2大學生「抓寶」遭踹　大叔涉2罪被強制送醫

記者張君豪／台北報導

台北車站地下街10日驚傳「隨機攻擊」，情緒激動的曹男（45歲）傍晚5時20分在北車地下M7出口出腳踢陳姓、楊姓大學生，當時兩人正在出口外廣場進行寶可夢團體遊戲，卻遭曹男出腿攻擊，兩名大學生被攻擊後逃離現場並向站務人員求救，曹男竟打電話報警：「這裡有20個人打群架。」

▲涉嫌在捷運北車地下通道踹大學生和報假案的曹男遭警方帶回強制送醫。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

北捷隨機殺人案震驚社會，警方接獲關鍵字「鬥毆」後，勤務中心緊急命令出動快打部隊、調動包含北市大同、中山、中正一、鐵路、捷運警察約30多名警力到場，現場警力發現被曹男耍得團團轉，轄區中正一警方認定曹男報假案涉及誣告罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

中正一警方調查，發現涉嫌出腳攻擊大學生、目前以打零工維生的曹男精神狀況不穩，警曹男並無就醫紀錄、病史，但言語異於常人，他被帶回警局時被詢問：為何要出腳攻擊兩名大學生？曹男怪眼一翻，彷彿責怪警員問什麼愚蠢問題：「他們用手機電波在控制我的行動。」

警方對曹男交代犯案動機的言詞難以理解，經緊急致電醫師評估後，醫師認為有後送強制治療必要，加上兩名大學生自評並未受傷，不願提告，警方認定曹男行為觸犯社維法「施加暴力於人」及報假案涉嫌誣告，依兩罪將他移送，並在10日晚間10時許將他強制送往北投三軍醫院治療。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產