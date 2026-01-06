　
社會 社會焦點 保障人權

前科男北車亂按警鈴咆哮「我要去中山站」　檢起訴求重判

▲陳男在台北車站四處亂竄，還按下緊急服務鈴，遭站務員噴辣椒水制伏。（圖／網友soulmagicpower提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳男(左2)大鬧北車造成恐慌，被起訴求重刑。（資料照／網友soulmagicpower提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉昌松／台北報導

台北車站去年底剛發生張文隨機殺人事件，社會瀰漫緊張氣氛，一名陳姓男子又在12月30日下午在北車按下警鈴，大喊「列車出軌」，「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」台北地檢署調查發現，陳男已有多次妨害秩序前科，卻無法克制自己的行為，造成民眾恐慌，6日依妨害秩序等罪起訴陳男，建請法院從重量刑。

張文在2025年12月19日以縝密計畫，接連在捷運台北車站及南西商圈丟擲煙霧彈，並持刀隨機傷人後墜樓，造成4死的駭人事件，檢警專案小組正釐清張文行兇動機，偵辦結果將在近期公告，沒想到全台各地持續出現類似的模仿犯罪。

陳男是在2025年12月30日下午2點48分到2時54分期間，先在台北車站地下3樓廁所內，按下旅客求助鈴，再前往台鐵與北捷連通道，手持文件並大喊「因鳳鳴-桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息，製造恐怖情境。

陳男同時作勢攻擊北捷吳姓副站長及其他旅客，再衝進台鐵售票閘門按壓排煙緊急按鈕，並持續咆哮：「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」最後一名黑衣民眾與趕到的鐵路警察將陳男制伏。

北檢值班檢察官李巧菱訊後，以有反覆實施之虞向法院聲押，但法院裁定責付家屬帶回，案件分由北檢「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官李明哲偵辦，檢察官認為陳男涉嫌恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，造成當時不特定搭車民眾心生畏懼，建請法院從重量刑，以示警懲。

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

張文影片下留言「刀不夠利」　送貨員起訴求重判

男子張文19日在台北車站、南西商圈隨機砍殺造成3死後墜樓身亡，無差別攻擊畫面在網路流傳，幫汽車零件商送貨的林姓男子，疑因對社會不滿，竟用臉書留言「刀不夠利啦！」「你們選民投的政府自己記得扛傷害」，營造恐攻氛圍，台北地檢署指揮台北市刑大將林拘提到案後，31日依恐嚇公眾等罪提起公訴，並請法院從重量刑。

北車警報大響！黑衣英雄0秒出手抱摔鬧事男

北車男狂按警報！乘客直擊警持盾牌往上衝

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

即／北車火災警報狂響　狂男B3亂竄嘶喊：不要上車 

