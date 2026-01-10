回到大北門故鄉　陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動邁入倒數第二天，10日持續挑戰全市37區完騎目標，車隊行經北門、將軍、七股等沿海地區，最後朝台南市政府方向前進，由於陳亭妃出身大北門郡，此行重返成長的土地，沿途受到鄉親熱情歡迎與加油打氣，場面溫馨。

陳亭妃表示，將軍是父親的故鄉、七股是母親的故鄉，這片土地孕育了她，「回到大北門，不只是情感上的回歸，更是政策承諾的實踐」。她強調，唯有真正走進地方，才能理解在地需求，提出符合地方發展的政策方向。

曾遭颱風侵襲 強調政治人物要站在最前線

陳亭妃也提到，當天行經的多處地區，正是去年丹娜絲颱風侵襲台南時的重災區。當時她第一時間深入各地勘查災情，協助居民反映需求。她強調，政治人物最重要的角色，就是在關鍵時刻站在人民最前面，把責任扛起來，讓民眾能夠安心。

提「濱海藍帶觀光軸」 整合文化、生態與產業

針對台南未來觀光發展，陳亭妃提出「濱海藍帶觀光軸」的政策構想，主張善用台南得天獨厚的地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，發展具深度且可永續的觀光模式，讓觀光效益真正回到地方社區，帶動就業與生活品質同步提升。她指出，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園等具國際辨識度的自然與生態景觀，是台南珍貴的觀光資產。未來濱海觀光不能只停留在「看海拍照」，而應結合漁村文化、海味料理、伴手禮產業與生態體驗，發展深度旅遊，讓旅客願意停留、消費在地方，形成良性循環。

陳亭妃也強調，「行動政府」不是口號，而是用雙腳走進每一個社區、用行動傾聽人民聲音。透過鐵馬行動串聯各行政區，象徵未來施政將以地方需求為核心，讓台南的觀光發展與在地生活緊密結合，真正做到「發展不離開土地，繁榮回饋給人民」。