地方 地方焦點

回到大北門故鄉　陳亭妃提「濱海藍帶觀光軸」盼觀光經濟扎根台南

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動邁入倒數第二天，10日持續挑戰全市37區完騎目標，車隊行經北門、將軍、七股等沿海地區，最後朝台南市政府方向前進，由於陳亭妃出身大北門郡，此行重返成長的土地，沿途受到鄉親熱情歡迎與加油打氣，場面溫馨。

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，將軍是父親的故鄉、七股是母親的故鄉，這片土地孕育了她，「回到大北門，不只是情感上的回歸，更是政策承諾的實踐」。她強調，唯有真正走進地方，才能理解在地需求，提出符合地方發展的政策方向。

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

曾遭颱風侵襲　強調政治人物要站在最前線

陳亭妃也提到，當天行經的多處地區，正是去年丹娜絲颱風侵襲台南時的重災區。當時她第一時間深入各地勘查災情，協助居民反映需求。她強調，政治人物最重要的角色，就是在關鍵時刻站在人民最前面，把責任扛起來，讓民眾能夠安心。

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

提「濱海藍帶觀光軸」　整合文化、生態與產業

針對台南未來觀光發展，陳亭妃提出「濱海藍帶觀光軸」的政策構想，主張善用台南得天獨厚的地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，發展具深度且可永續的觀光模式，讓觀光效益真正回到地方社區，帶動就業與生活品質同步提升。她指出，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園等具國際辨識度的自然與生態景觀，是台南珍貴的觀光資產。未來濱海觀光不能只停留在「看海拍照」，而應結合漁村文化、海味料理、伴手禮產業與生態體驗，發展深度旅遊，讓旅客願意停留、消費在地方，形成良性循環。

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃也強調，「行動政府」不是口號，而是用雙腳走進每一個社區、用行動傾聽人民聲音。透過鐵馬行動串聯各行政區，象徵未來施政將以地方需求為核心，讓台南的觀光發展與在地生活緊密結合，真正做到「發展不離開土地，繁榮回饋給人民」。

▲陳亭妃鐵馬行動第7天重返北門、將軍、七股，沿途受到鄉親熱情歡迎。（記者林東良翻攝，下同）

更多新聞
民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市自下周開始執行初選民調，民進黨日前也提出多個禁止事項，包含9日起各候選人不得參與媒體露出、發布民調等。而3個初選區中，高雄民調最為接近，4候選人幾乎都在誤差範圍中，台南廝殺最激烈，幾份封關民調都在拉鋸中，各候選人也在最後期限前找黨內大咖站台，領先者盼能鞏固優勢、微幅落後者也期待一舉翻盤，拿下逆轉勝。

營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃：台南孩子不能被剝奪

營養午餐免費拚六都齊　陳亭妃：台南孩子不能被剝奪

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

節目喊卡後首現身！阿扁力挺陳亭妃　「若站台就出事關公會做主」

節目喊卡後首現身！阿扁力挺陳亭妃　「若站台就出事關公會做主」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

