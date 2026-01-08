　
政治

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，高雄市、台南市、嘉義縣3初選區將於12日至17日執行民調，正式分高下。據轉述，民進黨祕書長徐國勇昨也在中執會上提醒，參與初選的同志們，1月9日零時起，就不得參加媒體露出，也不能自行發佈民調，且在黨中央執行民調期間，不能自行委託其他機構進行民調。今（8日）也正式發出公告，明訂禁止事項。

民進黨參選嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

根據民進黨公告，2026年民進黨直轄市長暨縣市長（高雄市、台南市、嘉義縣）初選民調，預計於1月12日至1月17日進行，於民調執行前三日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，廣告宣傳禁止事項公告：一、依《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十條第一項第三款辦理。

二、自本黨中央黨部通知停止媒體活動之期日（1月9日零時）起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得為下列行為，(1)參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上的網路媒體所做的專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式的宣傳。

(2)於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告(含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告)。(3)藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上的網路媒體，播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳。

(4)於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上的網路媒體，購買置入式行銷新聞。(5)發布、引用民調或其他預測市場的結果。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國
新青安想出租？　資深房仲揭嚴重後果

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

新版《財政收支劃分法》今年上路，行政院主計總處依公式調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市一口氣提升到與台北市並列的第一級，引發質疑。對此，民進黨台東立委陳瑩今（8日）指出，「台東其實是被新版的《財劃法》懲罰了」，這件事情就是按照國民黨提案的《財劃法》版本所計算出來的結果。

民進黨初選民調縣市長選舉媒體禁令2026大選林俊憲陳亭妃賴瑞隆邱議瑩許智傑林岱樺

