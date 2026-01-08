　
地方 地方焦點

首創校園轉型日照！謝國樑、邱佩琳出席慈濟光隆中心揭牌

▲百年學府轉型長照新據點 謝國樑偕邱佩琳為慈濟光隆日照中心揭牌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲百年學府轉型長照新據點，謝國樑偕邱佩琳為慈濟光隆日照中心揭牌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市「慈濟光隆日間照顧中心」今（8日）舉行揭牌儀式。該中心由慈濟基金會設立，進駐百年學府光隆家商校園，成為基隆市首座由校園空間轉型設立的日間照顧機構。市長謝國樑與副市長邱佩琳共同出席揭牌，肯定慈濟與光隆家商承襲百年教育精神，跨域投入長期照顧服務，為基隆長照量能注入新動力。

謝國樑表示，這不僅是空間活化，更是城市回應高齡化的重要一步。面對高齡化與少子化趨勢，市府持續積極推動長照政策，三年多來成立「基隆市長期照顧服務管理所」，整合並強化各項服務量能。基隆市日間照顧中心已在三年內由9家成長至12家，且近兩個月內即完成3家設立，另有7家持續籌設中，預計於未來一年多陸續完成，逐步回應市民對長照服務的實際需求。他也特別指出，此次透過公私協力，善用既有校園空間再利用，不僅延續校園公共價值，也展現跨域合作的創新典範。

▲百年學府轉型長照新據點 謝國樑偕邱佩琳為慈濟光隆日照中心揭牌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（右）。

衛生局長張賢政表示，長期照顧不只是提供日常照顧服務，更是為長者與家庭建立可長期依靠的支持系統。市府將持續推動在地化、多元化且具品質的長照服務，透過校園空間轉型及民間團體投入，讓長者能在熟悉的社區中，獲得安全、有尊嚴的照顧。

慈濟光隆日間照顧中心除提供生活照顧與營養餐飲外，亦規劃健康促進、團體互動及文康休閒等多元課程，透過專業活動設計，協助長者維持身心功能、促進人際交流，提升整體生活品質，同時也提供家屬照顧指導與諮詢服務，減輕家庭照顧壓力。揭牌儀式當日，慈濟基金會副總執行長林碧玉、光隆家商執行董事顏安汝等人亦到場共襄盛舉。

謝國樑最後強調，基隆位於「台灣頭」，長年作為航海人停泊休憩的重要港灣，象徵守護與依靠。市府期盼透過完善的長照布建，讓社區就像燈塔一般，在長照服務的航程中，為長者與家屬指引方向、提供陪伴與支持，打造一個讓人安心、可信賴的照顧城市。

▲百年學府轉型長照新據點 謝國樑偕邱佩琳為慈濟光隆日照中心揭牌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲百年學府轉型長照新據點 謝國樑偕邱佩琳為慈濟光隆日照中心揭牌。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

基隆市一名蕭姓男子昨（6日）晚上在基隆廟口工作時，遭陳姓等7名男子強行帶走，約2小時後獲釋，未受傷害。警方獲報後以車追人，今（7日）上午找到涉案的陳姓等3名少年，另有4名男子在逃。陳男等人供稱「帶錯人」，全案朝依妨害自由及妨害秩序罪偵辦。

