國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

▲▼加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（圖／路透）

▲加拿大總理卡尼即將於下周啟程訪問中國。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將於下周啟程訪問中國，這不僅是他上任以來的重要出訪，更是自2017年以來，睽違9年首度有加拿大總理踏上中國國土。面對與最大貿易夥伴美國之間的關係陷入不確定性，卡尼此行被外界視為加拿大外交與經貿戰略的重大「重開機」。

破冰之旅　卡尼重啟加中關係轉折點

根據BBC報導，卡尼計畫於1月13日至17日訪問北京。在為期五天的行程中，他將與中方官員針對貿易、能源、農業及國際安全等關鍵議題進行深度會談。

事實上，卡尼此行早有伏筆。去年10月他在南韓與習近平主席會面，當時卡尼就直言加中關係已來到「轉折點」，相信兩國互動能為加拿大經濟帶來正面效益。隨後，卡尼正式收到中方的訪問邀請，促成了這場自2017年杜魯道訪華後的首場破冰行程。

貿易戰廝殺　電動車、油菜籽成角力戰場

加中兩國關係自2024年起因貿易糾紛陷入冰點。當時加拿大跟進美國腳步，於10月對中國電動車加徵100%關稅，隨後又對鋼鐵與鋁材課徵25%關稅。

面對加方出招，中國也不甘示弱，在去年3月發動反擊，重拳打向加拿大農業。中方對加拿大油菜籽徵收76%關稅，菜籽油、菜籽粉和豌豆更被課徵100%關稅。由於中國是加拿大油菜籽的最大買家，這場貿易廝殺讓加西地區的農民叫苦連天。

川普壓力山大？　加拿大急尋「第二出口地」

卡尼此時選擇與北京修復關係，與鄰國美國的態度密切相關。在美國總統川普的關稅壓力下，加拿大的鋼鐵、鋁材和汽車產業慘遭波及。卡尼曾明確表態，目標是在未來十年內讓加拿大對「非美地區」的出口額翻倍。

卡尼曾表示，一味保持距離並不能解決問題，也無法服務國民，「中方也表達願意與加拿大共同努力，推動兩國關係回到健康穩定的軌道。」

